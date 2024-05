Carlos Valverde: “Los senadores no tienen moral para pedir incremento salarial porque su trabajo es pésimo”

“Esta es la constatación de que la plata no alcanza y que estamos en una crisis económica muy grande, al punto tal que el Parlamento está pidiendo incremento salarial (…) Digamos que en términos reales tienen razón, lo que no tienen razón en este momento y lo que no tienen moral es pedir incremento salarial porque su trabajo es pésimo”, cuestionó Valverde.

“Yo creo que no les corresponde, pero no porque no estemos en crisis, al contrario. Cuando uno está en crisis quisiera tener un poco más de plata, pero ellos no tienen moral para pedir un peso, absolutamente de nada, porque son pésimos como representantes nacionales en su gran mayoría”, expresó Valverde en entrevista con UNITEL.

Según la Gaceta Oficial de Bolivia, en 2024 se han promulgado 19 leyes, la mayoría referida a transferencia de terrenos en municipios y declaratoria de patrimonio o de alguna festividad; sin embargo, hay tareas pendientes que exigen el consenso para dar salida a temas por las elecciones judiciales.

El mismo día en que esta comisión aprobó el incremento de sueldos, el vicepresidente David Choquehuanca y el presidente de Diputados, Israel Huaytari, no asistieron a la convocatoria al diálogo que hizo Andrónico Rodríguez, que es el presidente de la Cámara de Senadores, para destrabar las judiciales.

“Yo creo que nosotros estamos viviendo una democracia iliberal, que establece que el poder político toma los poderes del Estado y los mantiene visibles para dar la impresión de que hay democracia, pero en realidad no hay democracia. Lamentablemente, el Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, está capturado y está anulado por el Tribunal Constitucional”, concluyó Valverde.