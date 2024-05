Fuente: https://www.la-razon.com

Los abogados de la familia de la desaparecida Odalys Vaquiata rompieron el silencio. Revelaron que el policía enviado a la cárcel, “amigo” del novio de la joven, presionó al investigador del proceso y prometió a Joel P. una estancia “privilegiada” en la prisión de San Pedro, en La Paz.

Desde el 30 de marzo, no hay rastros de la joven de 28 años, quien ese fin de semana salió de paseo con su pareja, Joel P., al norte del departamento paceño. Búsquedas por tierra y aire, con policías, militares y canes especializados, no han dado resultados para despejar este misterio.

El principal sospechoso es su pareja, quien tras estar con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Qalauma, fue remitido el lunes al penal de Chonchocoro, en Viacha, tras descubrirse que portaba un celular y por brindar entrevistas a medios de comunicación.

Precisamente ese teléfono celular derivó en la aprehensión del uniformado con quien Joel P. tuvo contacto tras la desaparición de la madre de un niño. Después de una audiencia cautelar, el policía fue remitido a la penitenciaría de San Pedro, con detención preventiva por cuatro meses.

Versión de los abogados

El abogado Franklin Chacalluca ratificó que para la familia de Odalys, su novio es quien tiene la clave para hallarla. “Joel sigue cambiando versiones, no son imprecisiones, son contradicciones. Todos los indicios apuntan a él”, indicó en el programa “Que no me pierda”, de la Red Uno.

Dijo que una de las versiones de la pareja fue que se vio a la mujer después de ese 30 de marzo, con un “chico alto”, vestida con short y lentes, sin embargo, en la requisa se encontraron las gafas de Odalys en su motorizado, lo cual, subrayó Chacalluca, es una prueba de que Joel P. miente.

Asimismo, sobre el policía enviado a la cárcel de San Pedro, a quien se califica como “amigo” de Joel P., subrayó que no solamente brindó su guía a la pareja de Odalys después de su aprehensión. “Este uniformado inclusive ha comenzado a causar temor en el investigador de la causa”.

Mientras que Jhovanny Gonzáles, el otro abogado de la familia, subrayó que “se han contado verdades a medias”, como que el policía implicado fue enviado a San Pedro solo por ser “amigo de Joel”. Y señaló que el “desdoblamiento” de los mensajes entre ambos fue develador.

Indicó que hay tres llamadas tras la desaparición de Odalys y se advirtió que el uniformado aplicó su “influencia” como teniente contra el investigador, que es de menor rango. “Y lo más llamativo, este agente policial, luego de que Joel empezó a declarar y se presumía que iba a ir a la cárcel con detención preventiva, se comprometía a que ello iba a ser en un sector privilegiado de San Pedro”.

Tras un mes de la pérdida del rastro de la joven, Joel P. sigue en la mira porque fue la última persona que la vio. Negó cualquier participación en su desaparición, aunque las autoridades lo señalan por contradicciones. Más aún, el viceministro Jhonny Aguilera lo llamó “mentiroso”.

Caso Odalys

Otro que lo apuntó con ese adjetivo es Amilkar S., a quien Joel P. implicó en el caso y que también es sindicado por el delito de trata y tráfico de personas. Aunque la anterior semana, la Justicia determinó que asuma su defensa en libertad, tras su declaración ante el Ministerio Público.

Amilkar aclaró que no tiene contacto con la pareja de la desaparecida desde hace cinco años, cuando fueron compañeros de universidad. “Que diga la verdad, que deje de seguir implicando a más personas que no tenemos nada que ver, que existen familias también detrás de nosotros”.

Chacalluca anunció que en las siguientes semanas se tendrán más luces sobre este caso. “Todos los indicios apuntan a Joel. Hay actos investigativos que deben realizarse para hacer justicia sobre lo sucedido con Odalys. Nosotros estamos comprometidos con la familia para que eso ocurra”.

Complementó que se espera la citación de otros testigos por parte de las autoridades. Además, su colega Gonzáles dijo que tras la declaratoria de reserva en la investigación, no podían mantenerse callados ante “mentiras” de otros abogados. “Se tiene que saber la verdad”, sentenció.