Celebridades arremeten contra el rapero Diddy por el desgarrador video en que golpea a su pareja

El rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs se encuentra en el ojo del huracán luego de que saliera a la luz un video en el que supuestamente se le ve golpeando a su exnovia, la cantante Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel.

Cassie presentó en noviembre del año pasado cargos contra Combs, acusándolo de violación y maltratos físicos repetidos que duraron casi una década. De acuerdo con la demanda, desde su primer encuentro en el 2005, cuando Cassie tenía 19 años, el cantante la controlaba y abusaba de ella.

El video, que fue obtenido por CNN de una cámara de vigilancia en un hotel de Los Ángeles en 2016, se difundió rápidamente en Internet y ha generado duras reacciones de distintas personalidades.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

TRIGGER WARNING ⚠️| A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean “Diddy” Combs grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie in a hotel hallway. Directly matching allegations in that quickly settled lawsuit against him back in November.😟 pic.twitter.com/jd2PDug2lj

— KenBarbie™ (@itsKenBarbie) May 17, 2024