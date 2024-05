Cerraron más de 150 centros de cuidado infantil público en Tarija

En la actualidad solo 5 centros de cuidado infantil públicos operan en Tarija, dos en Cercado y tres en Entre Ríos, una situación que pone en desprotección a mujeres y niños y profundiza la inequidad de género.

Andrea Angelo

Fuente: https://elpais.bo

En los últimos años, en el departamento de Tarija se han cerrado más de 150 centros de cuidado infantil públicos, dejando a mujeres, niñas y niños desprotegidos. Esta tendencia, iniciada en 2015, ha exacerbado la inequidad de género, ya que la mayoría de los centros restantes son privados, con solo 5 públicos en funcionamiento actualmente, 2 en Cercado y 3 en Entre Ríos.

Andrea Isabel Guzmán Arroyo, oficial de proyectos de Oxfam Bolivia, en entrevista con El País advirtió que este cierre afecta directamente a la población, especialmente a la primera infancia y a las familias que dependen de estos servicios. La reducción de recursos de la renta petrolera ha provocado recortes presupuestarios en estos centros y desviado fondos hacia otras áreas y generando su clausura.

En Tarija, actualmente solo hay 5 centros de cuidado infantil, ubicados en Cercado y Entre Ríos. En Cercado, dos centros municipales, ABC Crecer y ABC Avanzar, ofrecen servicios integrales que incluyen cuidado, educación, nutrición y atención médica. Sin embargo, la infraestructura y los costos varían significativamente entre ellos, lo que resalta la necesidad de igualdad en el acceso.

Refirió que antes se tenía en Tarija más de 200 centros de cuidado infantil, solo en Entre Ríos habían 80 centros y han estado funcionando 41, pero a partir del 2015 se han ido cerrando y han quedado con esos cinco.

«Si tú cierras estos espacios, no estás atendiendo a la población, no estás atendiendo a la primera infancia y no estás atendiendo a las familias que requieren de estos servicios. Estamos de alguna manera desprotegiendo a la población», expresó Guzmán.

Los centros públicos, antes gestionados en alianza con municipios y la gobernación, además del apoyo de organizaciones no gubernamentales, ahora enfrentan dificultades financieras, lo que obliga a que parte del costo sea asumido por los padres. Esto afecta especialmente a familias de bajos recursos, limitando su acceso a servicios de calidad para la primera infancia.

«Los centros de cuidado infantil cobran tarifas variadas. En el caso del centro ubicado en el mercado Central, las madres deben pagar 150 bolivianos, mientras que en Entre Ríos el costo es de 10 bolivianos», explicó.

Guzmán agregó que el cuidado casi en todas las familias recae en las mujeres, y eso es el resultado de mujeres trabajando con sus hijos en las calles, o niños solos en sus casas.

El papel de los centros de cuidado infantil va más allá de la simple atención; se enfocan en estimulación temprana y garantizan nutrición adecuada, factores importantes para el desarrollo infantil. Sin embargo, la carga del cuidado sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres, perpetuando la desigualdad de oportunidades entre géneros.

Organizaciones como Oxfam instan a una mayor intervención estatal en el cuidado infantil y aboga por regular los precios de los centros privados y una distribución equitativa de responsabilidades entre gobierno y sociedad civil. Además, destaca la necesidad de habilitar horarios flexibles que se ajusten a las dinámicas laborales y educativas para que más mujeres, hombres y familias puedan llevar a sus hijos a los centros.

Guardería municipal atiende a hijos de trabajadores

En marzo, se inauguró una guardería municipal en Tarija, dirigida a hijos de trabajadores municipales. La iniciativa brinda el cuidado de 19 niños, la mayoría hijos de trabajadoras de EMAT Ornato, Obras Públicas, entre otras dependencias municipales, que anteriormente ponían en riesgo su seguridad al llevarlos al trabajo.

La guardería cuenta con dos parvularias, un nutricionista y capacidad para 25 niños, con un costo mensual de Bs. 110, para la merienda, según informó Noelia Limachi, directora de Gestión Social del municipio.