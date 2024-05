Fuente: https://www.la-razon.com/

El exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista Wilfredo Chávez insistió en que el expresidente Evo Morales no está inhabilitado para ser candidato a las elecciones generales de 2025.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, argumentó que Morales puede volver al Gobierno, como lo hizo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y el expresidente Víctor Paz Estenssoro, en Bolivia.

Lula fue presidente de Brasil en dos periodos entre 2003 y 2010. Dejó la presidencia en 2010, y fue sucedido por Dilma Rousseff, quien tenía un nivel de aprobación del 90%. Pero en los años siguientes, Rousseff fue destituida. Entretanto, Lula fue investigado, imputado y condenado por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato, lo cual le impidió competir en las elecciones de 2018, que Jair Bolsonaro ganó.

En 2022, el presidente Lula se volvió a postular y ganó nuevamente las elecciones presidenciales en su país. Obtuvo el 50,9% de los votos, es decir, 60.345.999 en total.

El expresidente fallecido Víctor Paz Estenssoro fungió como mandatario en el país, en cuatro ocasiones (1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964, y 1985-1989).

Con esos ejemplos, Chávez aclaró que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la reelección consecutiva por más de dos ocasiones, pero no prohíbe la reelección cuando se trata de periodos discontinuos.

Por ello, afirmó que Morales está “totalmente habilitado” para las elecciones de 2025. “Para el equipo jurídico, el sentido común y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Evo Morales está habilitado”.

“La Corte Interamericana no ha prohibido que un expresidente sea candidato porque todavía puede ser reelecto de forma discontinua”, acotó.

El 29 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) abordó, en su Sentencia Constitucional 1010/2023, la opinión de la Corte Interamericana sobre la materia.

Sin embargo, ese fallo definió un recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones judiciales. En las consideraciones previas, dicha sentencia invoca la Opinión Consultiva OC-28/21, de 7 del junio de 2021, y solicitada por Colombia, la Corte Interamericana “señaló que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido” por las convenciones internacionales.

El texto de la sentencia recuerda que la CPE define el mandato del Presidente y del Vicepresidente por cinco años, “y con el derecho a ser elegido por una sola vez de manera continua”.

Al respecto, Chávez aseguró que, “técnicamente”, Morales debería ser candidato. En su criterio, el fallo no es vinculante, debido a que no se cita específicamente que Morales puede o no ser candidato.

“Es mentira que está inhabilitado. Hemos revisado toda la sentencia, es un caso entre un particular y David Choquehuanca”, añadió.

Incluso, aclaró que, de acuerdo a la opinión consultiva, se prohíbe la reelección indefinida para el que esté en el cargo. “La CPE dice que (una autoridad) puede ser reelecto por una vez de forma continua, pero no dice nada sobre la discontinuidad”.

Al ser consultado sobre la candidatura del presidente Luis Arce, aseguró que si el mandatario quiere ir a las elecciones debe buscar su propio partido, debido a que no reúne los 10 años de antigüedad de militancia, principio estipulado en el estatuto orgánico del MAS.

“Luis Arce no es líder de nada, nunca ha sido. No tienen militancia histórica, no tiene espalda política ni trayectoria. Era siempre un funcionario que estaba en Banco Central o en el Ministerio (de Economía). Se lo ha tomado como un tecnócrata”, dijo.

Sin embargo, Arce fue uno de los hombres más allegados a Morales durante su mandato entre 2006-2019. El 23 de enero de 2006, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, lo posesionó como el nuevo ministro del entonces denominado Ministerio de Hacienda. Tres años después, en 2009, asumió el mando del nuevo Ministerio de Economía.

El 26 de junio de 2017, Arce se vio obligado a renunciar al Ministerio debido a su estado de salud. Luego, retornó a Bolivia después de haberse recuperado y retomó el mando de es cartera el 23 de enero de 2019.

Su gestión acabó por el derrocamiento de Morales el 10 de noviembre de 2019, luego de la crisis poselectoral.