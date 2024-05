Cher gana su guerra judicial contra la viuda de Sonny Bono

La diva ha salido victoriosa de una demanda por royalties, después de que Mary Bono dejase de pagarle transgrediendo su acuerdo de divorcio con el cantante Nacho Serrano

Cher, pareja artística y sentimental de Sonny Bono durante los años sesenta y setenta, se ha enzarzado en una guerra judicial con Mary Bono, la mujer con la que él se casó años después romper con la cantante, en 1986. Cher había estado cobrando royalties de su catálogo de canciones con Bono en virtud de su acuerdo de divorcio de 1978, que establecía que los ingresos por publicaciones se dividirían equitativamente entre la pareja.

Cuando él murió en 1998, su parte pasó a sus herederos. Y en 2016, su viuda Mary Bono, una política miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Republicano, le cortó el grifo a Cher acogiéndose a una ley de derechos de autor que permite a los compositores y a sus herederos recuperar los derechos que habían cedido, argumentando que ahora ella era propietaria de la editorial de Sonny. En 2021 se detuvo el flujo de royalties a Cher, y ese mismo año la cantante presentó una demanda argumentando que la cláusula de rescisión utilizada por Mary era «totalmente inaplicable» a la división de regalías pactada en el acuerdo de divorcio.

«Cuando se divorciaron, la demandante y Sonny acordaron una división equitativa de sus bienes comunitarios y, con ese fin, en 1978, Sonny asignó irrevocablemente a la demandante, como su propiedad única y separada en todo el mundo y en a perpetuidad, el cincuenta por ciento de sus derechos sobre regalías de composición musical, regalías discográficas y otros bienes», decía la demanda, señalando la ilegalidad que estaría cometiendo Mary Bono al intentar deshacer ese acuerdo y negarle sus derechos bajo el acuerdo. «Esta acción se ha vuelto necesaria porque ahora, más de cuarenta años después de que la demandante recibiera el cincuenta por ciento de la propiedad de ella y de la propiedad comunitaria de Sonny, Mary Bono ha deshecho la propiedad de la demandante sobre sus regalías de las canciones y grabaciones que ella y Sonny hicieron famosas durante su matrimonio».

La icónica cantante no se guardó nada y habló sobre las críticas de su actual relación

Esta semana, un juez ha dictaminado que «el derecho a recibir royalties es distinto de la concesión de derechos de autor», dando la razón a Cher y ordenando que siga recibiendo su correspondiente compensación. Ahora, Mary Bono deberá abonar a la cantante 418.000 dólares en regalías que han sido retenidas durante la disputa, gracias a la continua popularidad de canciones de Sonny & Cher como ‘I Got You Babe’ y ‘The Beat Goes On’. El juez de distrito estadounidense que dictó el fallo, John Kronstadt, ya se había inclinado a favor de Cher en una audiencia en febrero, diciendo: «No creo que la notificación de rescisión pueda afectar a la notificación [de Cher] de sus derechos contractuales».

Cher, que tuvo una carrera en solitario de enorme éxito tras su separación de Bono, incluyendo un regreso a finales de los 90 generado por el éxito mundial de su sencillo ‘Believe’, lanzó su último álbum ‘Christmas’ en octubre de 2023, con un single, ‘DJ Play a Christmas Song’, que encabezó la lista contemporánea para adultos de Billboard, lo que significa ha obtenido el número uno en esa clasificación durante siete décadas consecutivas.

Sonny y Cher se conocieron en Los Ángeles en 1962, cuando ella tenía 16 años y él 27. Formalizaron su relación en 1964 y ese mismo año empezaron a cantar juntos con el nombre de Caesar & Cleo, poco después cambiado a Sonny & Cher. Tras alcanzar el éxito tuvieron a su hija Chastity en 1969 (que a los 41 años se sometió a una operación de cambio de sexo y se hizo llamar Chaz) y se casaron legalmente, pero el matrimonio duró poco. En 1972 se separaron, y cuatro años después firmaron el divorcio.

En 1987, un año después de que Sonny se casara con su nueva mujer, Mary, la pareja artística volvió a unir fuerzas sobre un escenario en una actuación improvisada en el programa de David Letterman, pero después de aquello Sonny fracasó en su carrera en solitario y se metió en política, convirtiéndose en Congresista por Palm Springs. En 1998, él falleció en un accidente de esquí mientras Cher conquistaba el mundo con ‘Believe’.

Ahora, a sus 77 años, Cher tiene una nueva pareja cuarenta años más joven que ella: el empresario de la industria discográfica Alexander Edwards. En octubre de 2023, Cher habló con People sobre esta nueva etapa romántica en su vida: «Lo que he aprendido es que nunca es demasiado tarde. Si ves todas las estadísticas sobre arejas con tanta diferencia de edad, dirías: ‘Bueno, lo mío está condenado al fracaso’. Pero hemos estado juntos un año, y si hubiera sido solo un año, habría valido la pena. Lo he tenido, y ahora estoy en el mejor momento. Él es especial. Pase lo que pase, me encanta estar con él. Me hace reír y nos divertimos».