El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha señalado que por ahora no puede confirmar la participación de una delegación oficial del país en la llamada «cumbre de la paz» que se celebrará en Suiza el próximo mes.

«No tengo nada que compartir al respecto en este momento«, declaró este lunes la portavoz de la Cancillería, Mao Ning, durante una rueda de prensa al comentar el llamamiento del líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, para contar con la participación del presidente chino, Xi Jinping, en el evento.

«En cuanto a la crisis de Ucrania, China siempre ha mantenido una posición justa y objetiva y ha trabajado duro para promover las conversaciones de paz», manifestó la vocera.

«Alentamos y apoyamos todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis, y apoyamos una conferencia de paz internacional que se celebre en el momento adecuado y que sea reconocida tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación igualitaria de todas las partes y un debate justo de todos los planes de paz», aseveró Mao.

De acuerdo con la diplomática, el gigante asiático «está dispuesto a mantener comunicación con la comunidad internacional para impulsar una solución política a la crisis de Ucrania».

Al mismo tiempo, instó a EE.UU. a «reflexionar profundamente sobre su comportamiento, asumir su responsabilidad por el estallido y la escalada de la crisis en Ucrania«, así como dejar de «abusar de sanciones unilaterales ilegales».

La invitación de Zelenski

Vladímir Zelenski publicó este domingo un mensaje de video en inglés en su canal de Telegram dirigido a «los líderes mundiales que hasta ahora se encuentran al margen de los esfuerzos globales para preparar la ‘cumbre de la paz’: al presidente [Joe] Biden, líder de EE.UU.; al presidente Xi [Jinping], líder de China […]».

Bloomberg informó anteriormente que era probable que Biden no asistiera a la conferencia sobre Ucrania, ya que, en esa fecha, tiene previsto acudir a un acto de recaudación de fondos para su campaña en California. Rusia no fue invitada al evento para mantener conversaciones. En una reciente entrevista con Reuters, Zelenski declaró que Moscú no debe estar presente en la cumbre, porque podría obtener el apoyo de otros países y secuestrar la agenda de Kiev.

La «fórmula de paz» que promueve Zelenski consiste en 10 puntos, que fueron presentados en 2022, e incluye la exigencia de que Moscú retire todas sus tropas y se restablezca la plena «integridad territorial» de Ucrania. La propuesta fue calificada de «inaceptable» por Rusia, dado que ignora completamente la realidad existente sobre el terreno.