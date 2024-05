Choferes piden al Gobierno no recibir la Doble Vía El Sillar por las fallas en su construcción

Los choferes piden al Gobierno no recibir la entrega definitiva de la Doble Vía El Sillar por las fallas que presenta la obra. Hundimientos en la Doble Vía El Sillar. Foto: Unitel

Fuente: Brújula Digital

La empresa Sinohydro solicitó ampliar por cinco meses más la entrega de la doble vía El Sillar con el fin de solucionar los problemas que presentó la construcción de la carretera y el Gobierno evalúa el pedido.

“No sólo es parchar, tiene que retirar, desde abajo, y hacer de nuevo el pavimentado; conformar la capa base, subbase y nuevamente el asfalto. De lo contrario no va a servir para nada, no sólo el túnel, sino las curvas y todos esos sectores vimos que hay fisuras, hundimientos. Los muros de contención no están bien compactados y se va recorriendo”, afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez.

Insistió que los choferes no van a permitir “bajo ninguna circunstancia” que el Gobierno reciba esta carretera mientras no garantice ni repare la obra. Lamentó que si estos problemas se están produciendo en este momento “qué vendrá en un año”.

“Por eso, nosotros fuimos claros y le dije al Presidente (Luis Arce) que ese trabajo no se debe recibir; tampoco se puede rescindir el contrato porque para ellos va a ser fácil irse. Ellos tienen que garantizar todos los recursos económicos que invirtió el Gobierno”, afirmó Gómez.

El 22 de mayo se cumple el plazo para la entrega definitiva de la carretera, pero en las últimas inspecciones se detectaron al menos cinco puntos con fallas considerables, por lo que el Ejecutivo afirmó que no se recibirá la obra mientras no se subsanen esas falencias.

El viceministro de Transportes, Enrique Ponce, dijo que el contratista solicitó ampliar el plazo de entrega por poco más de cinco meses hasta el 31 de octubre de 2024. “Resulta que el periodo de corrección de defectos ente la recepción provisional y la recepción definitiva es para subsanar fallas encontradas y anotadas en el acta de recepción provisional. Pero, además, este es un periodo de prueba y si se advierten nuevas fallas al exponer la carretera a las condiciones climáticas y al tráfico estas deben ser subsanadas por la contratista”, declaró

Esta obra fue recibida de forma provisional el 24 de noviembre de 2023 y la empresa china Sinohydro tiene 180 días para la entrega final que vence el 22 de mayo próximo.

“Se está evaluando este tema (de la ampliación) para ver, en consecuencia, si es viable la solicitud. No olvidemos que el 22 de este mes, vence el plazo para las correcciones de defectos. Debemos dejar la postura del Gobierno nacional en sentido de que no va a recibir esta carretera con tales defectos”, afirmó Ponce.

BD/LE