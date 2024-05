En la inauguración del décimo congreso ordinario del Movimiento Al Socialismo (MAS) que apoya al presidente Luis Arce, en la ciudad de El Alto, el vicepresidente David Choquehuanca señaló que por la “codicia de algunos” se tiene al pueblo “confrontado, convulsionado y polarizado”.

“El pueblo está cansado de la división, de la polarización y de sabotearnos entre nosotros. Nuestros pueblos son sabios y saben que el único ganador de sabotearnos entre nosotros es la pobreza. Basta de dividirnos, de humillarnos entre nosotros, basta de silbarnos, de calumniarnos y de expulsarnos”.

El cónclave del MAS arcista fue inaugurado en la avenida Juan Pablo II, frente al coliseo Héroes de Octubre. Participan miles de militantes, además de las organizaciones matrices fundadoras del partido: campesinos, interculturales y Bartolinas.

El gran ausente fue el jefe del partido, Evo Morales, y la dirección nacional que tiene programado la realización de otro congreso el 10 de julio en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

Choquehuanca indicó también que el cónclave del MAS es para unir al pueblo y luchar contra “el individualismo, el miedo y la violencia”. Añadió que el instrumento político es para luchar contra la “dedocracia y la partidocracia”.

“Hemos fundado el instrumento político para luchar contra el culto a la personalidad, porque el culto, la personalidad, es una práctica colonial. Hemos fundado el instrumento para luchar contra el racismo, machismo, hemos fundado para recuperar nuestros recursos naturales, para proteger la soberanía, para luchar contra el patriarcado, porque el colonialismo ha instalado en nuestra mente el individualismo, el patriarcado y la codicia”.

Agregó que cuando hay culto a la personalidad, prevalece la imposición y todos tienen que pensar como “le conviene al caudillo”.

“Yo no puedo pensar por la hermana y hermano, tengo que respetar lo que ellos piensan. Tengo que respetar lo que piensan nuestras organizaciones sociales, pero cuando prevalece el culto a la personalidad no quieren que el pueblo piense, lo que quiere el autoritario es que nuestros pueblos no piensen y quiere que todos repitan sus imposiciones”.