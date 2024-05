Chuquisaca: Tomina anuncia bloqueos y Condori ve afán político

MEDIDA. Piden tomar previsiones a transportistas. ARCHIVO

Fuente: https://correodelsur.com

Dirigentes anunciaron bloqueos de caminos en Padilla y Alcalá, desde el próximo lunes, si la Gobernación de Chuquisaca no cumple sus compromisos respecto a proyectos. Damián Condori advirtió medidas políticas de parte del ala “evista” del MAS y dijo que cumplirán en cuanto tengan liquidez.

El martes, en una reunión de emergencia, dirigentes y subcentrales de la provincia Tomina determinaron ir a movilizaciones en contra de la Gobernación en demanda de varios compromisos incumplidos por Condori, informó el ejecutivo de Tomina Primera, Luis Ontiveros, en contacto con Radio Centro Padilla.

“Se ha tomado la decisión en coordinación con subcentrales y dirigentes que a partir del lunes 6 de mayo, se pueda tomar las medidas de presión con el bloqueo de caminos de los que estén en nuestra provincia”, indicó.

Detalló que dentro de su pliego petitorio están varias demandas como la licitación del proyecto de electrificación rural para comunidades de Padilla, el estudio para la electrificación de la Centralía El Valle, la refacción del edificio de la Gobernación en Padilla y la perforación de pozos de agua. En el caso de Alcalá, la perforación de pozos y la dotación de ítems de salud, principalmente.

“Él (por Condori) ha bajado en diferentes oportunidades a reunirse donde se ha comprometido, pero hasta el día de hoy no pasa nada”, justificó Ontiveros.

GOBERNACIÓN

En respuesta, Condorí declaró este jueves que las medidas anunciadas por los dirigentes de la provincia Tomina “no nos sorprende”, y manifestó que “algunos dirigentes actúan políticamente, (porque) están alineados a Evo Morales; ellos son los que amenazan”.

Agregó que no son las únicas amenazas que vienen de municipios. Condori admitió que efectivamente en algunos proyectos de Padilla hay retrasos; no obstante, precisó que se debe a que “no tenemos plata” en la Gobernación. “Si ha habido un poco de retraso, fue por falta de liquidez que no nos llega del nivel central”, dijo.

Por su parte, el secretario departamental de Hidrocarburos, Iván Reynaga, anunció que hasta este viernes estará colgada la licitación del proyecto de electrificación de Padilla en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).