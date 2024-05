Cinco parejas de famosos que se reconciliaron después de separarse

Justin Timberlake y Jessica Biel, el Príncipe Guillermo y Kate Middleton, Adam Levine y Behati Prinsloo, Pink y Carey Hart, y Kristen Bell y Dax Shepard Justin Timberlake y Jessica Biel, el Príncipe Guillermo y Kate Middleton, Adam Levine y Behati Prinsloo, Pink y Carey Hart, y Kristen Bell y Dax Shepard

En el mundo del espectáculo y la realeza, las relaciones amorosas suelen estar bajo el escrutinio público. Sin embargo, algunas parejas logran superar los altibajos y se reconcilian después de separarse. Estas son cinco parejas reconocidas que se encontraron el camino de regreso al amor, a pesar de las dificultades.

1- Justin Timberlake y Jessica Biel

Justin Timberlake es un reconocido cantante, compositor y actor estadounidense, miembro de la popular banda “N Sync” antes de lanzar su exitosa carrera como solista. Jessica Biel es una actriz estadounidense famosa por su participación en la serie de televisión “7th Heaven” y en diversas películas de Hollywood.

Cuando se vieron en los Globos de Oro de 2007, su “conexión amorosa” fue evidente, según la coprotagonista de Jessica en “7th Heaven”, Beverley Mitchell. Sin embargo, después de varios años juntos, emitieron una declaración conjunta en marzo de 2011 confirmando la decisión mutua de separarse. Pero estaba claro que todavía tenían sentimientos el uno por el otro y muy pronto, la pareja se reconcilió y se casó en octubre de 2012.

Después le dieron la bienvenida a su primer hijo en abril de 2015 y al segundo en julio de 2020. “Tenemos valores similares”, le dijo Jessica a Marie Claire en 2017. “Creemos en la lealtad y la honestidad. Nos gusta divertirnos. Nos gustan muchas de las mismas cosas…”.

Justin Timberlake y Jessica Biel en los premios Emmys Justin Timberlake y Jessica Biel en los premios Emmys

2- Príncipe Guillermo y Kate Middleton

El Príncipe Guillermo, hijo mayor del Rey Carlos y la Princesa Diana Spencer, conoció a Kate Middleton en 2001 durante su primer año en la Universidad de St. Andrews, Escocia. Comenzaron a salir en 2003.

En 2007, después de cuatro años juntos, se separaron. Sin embargo, se reconciliaron rápidamente. En noviembre de 2010, Guillermo le propuso matrimonio a Kate con el anillo de zafiro de su difunta madre. Se casaron el 29 de abril de 2011 en una ceremonia transmitida a nivel mundial y tienen tres hijos llamados George, Charlotte y Louis.

Recordando su breve separación, William dijo: “Ambos éramos muy jóvenes… se trataba en gran medida de tratar de encontrar nuestro propio camino y estábamos creciendo…”.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa (Foto AP/Martin Meissner, archivo) El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

3- Adam Levine y Behati Prinsloo

El cantante de “Maroon 5″ Adam Levine salió con Behati Prinsloo durante casi un año, pero en 2013, el juez de The Voice aparentemente siguió adelante con la modelo Nina Agdal. Sin embargo, después de un par de meses, Adam volvió con Behati y llevó un anillo con él.

Adam y Behati comparten hijas Dusty Rose , Gio Grace y un hijo nacido en 2023 cuyo nombre aún no han revelado.

Behati Prinsloo aparece en un videoclip muy especial de Adam Levine (AFP 162) Behati Prinsloo aparece en un videoclip muy especial de Adam Levine (AFP 162)

4- Pink y Carey Hart

La cantante Pink y el piloto de motocross Carey Hart comenzaron una relación en en 2001 después de conocerse en los Summer X Games. Se casaron en 2006, pero dos años después se separaron durante 11 meses. “Estábamos trabajando todo el tiempo; había mucho tiempo entre nuestras visitas”, explicó Pink a Redbook. “Carey me veía durante cinco días y se ausentaba durante seis semanas. Tratábamos de arreglar todo en esos cinco días, pero eso no se puede hacer”.

La pareja volvió a juntarse cuando Pink le hizo a Carey un álbum de fotos con tarjetas y fotografías antiguas, le mostró sus papeles de divorcio sin firmar y usó su lencería favorita en una suite de un hotel en Las Vegas.

Después le dieron la bienvenida a su hija Willow y a su hijo Jameson.

A lo largo de los años, Pink y Hart publicaron muchos mensajes románticos en las redes sociales A lo largo de los años, Pink y Hart publicaron muchos mensajes románticos en las redes sociales

5- Kristen Bell y Dax Shepard

La estrella de “Frozen” y el presentador de Armchair Expert se llevaron bien por primera vez en la fiesta de cumpleaños de un amigo en 2007, pero a los pocos meses, su relación dio un giro. “Me sentó y me dijo: ‘No puedo tener esto ahora. Creo que eres maravillosa, pero todavía estoy saliendo con otras personas’. Y luego me puse mal, pero me sentí increíblemente respetada porque se animó a decirme que no estábamos en el mismo lugar”, dijo Kristen.

Pero después de sólo cuatro días, sonó el teléfono de la actriz y Dax, arrepentido, le rogó que lo aceptara de regreso. Se casaron en 2013 y son padres de sus hijas Lincoln y Delta.

Kristen Bell y Dax Shepard se casaron en una ceremonia privada en el juzgado de Beverly Hills (Photo by John Parra/Getty Images for Beaches) Kristen Bell y Dax Shepard se casaron en una ceremonia privada en el juzgado de Beverly Hills (Photo by John Parra/Getty Images for Beaches)

Estas historias de reconciliaciones nos muestran que, incluso bajo la intensa presión de la fama y las expectativas públicas, es posible reencontrarse y fortalecer los lazos afectivos. Las vidas de Justin Timberlake y Jessica Biel, el Príncipe Guillermo y Kate Middleton, Adam Levine y Behati Prinsloo, Pink y Carey Hart, y Kristen Bell y Dax Shepard son un ejemplo de que, cuando hay amor y compromiso, siempre puede haber una segunda oportunidad.