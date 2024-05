Clubes nacionales engrosan la billetera: ¿Cuánto ganaron por jugar los torneos?

Fuente: lostiempos.com

Por los premios que cada certamen entrega a sus competidores, el mayor rédito está en Copa Libertadores. Bolívar y The Strongest, ambos en competencia y clasificados a octavos de final, son los más beneficiados con bolsas económicas que superaran los 5 millones de dólares.

También sigue en carrera Always Ready, pero todo lo sumado entre las fases previas de Copa Libertadores, fase de grupos de Copa Sudamericana y play-off de octavos (a jugarse en julio) le generaron un ingreso cercano a $us 3 millones.

En total, los ocho representantes nacionales en certámenes Conmebol generaron ganancias, en conjunto, de $us 17.535.000.

Bonificaciones

Para nadie es una sorpresa que la Copa Libertadores otorgue mayores ingresos, aunque la Sudamericana no queda atrás.

Bolívar ($us 5.570.000) y The Strongest ($us 5.240.000) se hicieron acreedores de estos montos sumando fase de grupos, mérito deportivo (victoria lograda) y octav os de final (ver cuadro de desglose).

El Millonario pasó de Libertadores a Sudamericana y tiene embolsado un monto de $us 2.845.000.

Nacional Potosí se quedó con la cuarta mejor bolsa ($us 1.380.000), seguido por Real Tomayapo ($us 1.125.000) y Aurora ($us 900.000). Cierran Wilstermann ($us 250.000) y la “U” de Vinto ($us 225.000).