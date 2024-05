¡Cobarde ataque! Perro salchicha ‘Joni’ fue baleado por un desconocido y no volverá a caminar

Hay una pequeña que llora la ausencia de su mascota y se pregunta ¿Por qué? lo atacaron con tanta crueldad y saña.

Perro salchicha ‘Joni’ fue baleado por un desconocido y no volverá a caminar. Foto: Red Uno

Esta es la historia de “Joni”, un perro salchicha que fue atacado por una persona desconocida, con tal saña que indignó a la población cruceña, recibió un balazo que le hirió la columna gravemente y tenía cortes en la oreja.

¿Por qué? Es la pregunta que se hace la pequeña dueña del can, su perrito sólo tiene un año y dos meses. El cobarde ataque ocurrió cuando salió de su casa, en un momento de descuido, la familia pensó que había sido atropellado, pero al llevarlo al veterinario descubrieron la cruel verdad, ‘Joni’ fue atacado.

“Mi perrito estuvo por tres horas en cirugía y no volverá a caminar con las patitas traseras, la bala perforó una parte de la médula espinal. Nos dieron la opción de dormirlo, pero quienes somos nosotros para negarle la oportunidad de vida, amamos a nuestro perro”, indicó la dueña del can, Alejandra Almaraz.

La familia sospecha que esto pudo ser ocasionado por presuntos militares. “Yo sé que mi perro entró ahí, la parte de los militares, exijo a las autoridades militares que se tome conocimiento de lo que está pasando, no pueden actuar así con un animal. Eso se llama tener malicia, es un acto de una persona cobarde, le dispararon de cerca, dañaron a mi perro y mi familia, eso se tiene que pagar”, añadió.

Al momento ‘Joni’ continúa internado en una clínica veterinaria y sobre el caso se han pronunciado desde la Fuerza Nacional de Animalistas de Bolivia que exigen el hecho sea investigado.

“Este hecho no tiene perdón, ahora mi hijita llora por él, es la más afectada con esta situación (…) Nos dijeron que una posibilidad era dormirlo, que si en tres días el no defecaba se tenía que hacer eso porque si no el perro iba a sufrir”, contó Alejandra.

Ahora hay una familia que busca justicia para una mascota que resultó herida con crueldad, animalistas piden que el caso se investigado como un intento de biocidio. “Hoy fue mi perro, mañana podría ser una persona”, concluyó.