Cochabamba: dos perros atacaron al menos a tres personas en El Paso

Desde Zoonosis indicaron que el can cuenta con vacunas y que no presentó signos de violencia o agresión.

En tanto, el otro perro permanece en la custodia de su propietaria, quien se comprometió a que su can no volverá salir de la vivienda.

El pasado domingo, al menos tres personas fueron atacadas, entre ellas un joven que salió de su vivienda en una bicicleta y que tuvo que ser salvado por otros vecinos.

“Me saltó encima. El otro me agarró, y me arrastraron. Estaba en bicicleta y ni siquiera estaba corriendo, estaba yendo tranquilamente y ahí me agarraron los dos. No me han querido soltar”, contó el joven que quedó con heridas en manos, pies y brazos.

La segunda persona herida relató que tuvo que luchar contra los animales para que dejen de morderle los brazos y manos. Señaló que lo soltaron cuando él tomó por el cuello a uno de los canes, que luego salió huyendo.

“He tenido que ahorcarlo. Me ha hecho soltar. Más bien se ha escapado. Se ha ido a su casa”, relató.

Los vecinos esperan que la propietaria de los canes cumpla sus compromisos y que no se retire definitivamente al can catalogado como peligroso.