Comisión del Senado aprueba incremento salarial, cada mes se destinará Bs 2,5 millones en sueldos

Fuente: ANF

La Paz. – La comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara Alta aprobó el Proyecto de Resolución Camaral (PRC) que modifica la escala salarial de esa instancia legislativa. La medida se aplicará de forma retroactiva al 1 de enero de este año, cada mes se destinará Bs 2.533.847 para el pago de salarios de 229 funcionarios, incluidos los senadores.

“Aprobar la Escala Salarial de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cumplimiento al Decreto Supremo 5155, de 1 de mayo de 2024, con el Incremento salarial del 3% en forma lineal para los 229 ítems, con retroactividad al 01 de enero de 2024, con un costo mensual de Bs 2.533.847,00 (Dos Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete 00/100 Bolivianos) y un costo anual de Bs 30.406.164,00 (Treinta Millones Cuatrocientos Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) financiado con la fuente 41 transferencia TGN, Organismo financiador 111 Tesoro General del Estado”, señala el primer artículo del proyecto de resolución que fue remitido al pleno del Senado al que accedió la ANF.

El 1 de mayo, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5155 que autorizó el incremento salarial del mandatario, del vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y de las autoridades del Órgano Legislativo, Electoral y Judicial.

Según los fundamentos que esgrime la comisión de Planificación y, en base a los informes legales y técnicos de recursos humanos y otras unidades, el incremento es viable y se encuentra en el marco jurídico, conforma al Decreto Supremo 5155.

“Por lo que, al estar claramente establecido el cálculo para la remuneración de las autoridades senatoriales, corresponde únicamente dar aplicabilidad al Decreto Supremo 5155 de incremento salarial gestión 2024, con el incremento salarial del 3% para los 229 ítems, con retroactivo al 01 de enero 2024, por lo que señala que la Escala Salarial propuesta mediante Informe Técnico C.S. DIR.RR. HH/UAPYR INF. 175/2023-2024, de 07 de mayo de 2024, e Informe Técnico CITE: PPTO. 04/2023-2024, de 10 de mayo de 2024, es viable legalmente y no incurre en ninguna contravención a las normas jurídicas vigentes, cumpliendo con lo establecido en el Decreto Supremo 5155 de 01 de mayo de 2024”, dice la parte argumentativa.

La resolución fue remitida para que sea tratada y evaluada por el pleno de la Cámara Alta en la sesión de este miércoles, prevista para las 09:30. Sin embargo, esta se suspendió debido a la falta de quorum, ya que en testera solo estaban la primera vicepresidenta Simona Quispe y el segundo secretario Julio Romaña.

Gastos

Actualmente, un senador titular tiene un salario de Bs 22.633 y un suplente gana Bs 7.770, mientras que con el incremento del 3%, un titular percibirá mensualmente Bs 23.311 y el suplente Bs 8.000.

La resolución beneficiará a los 72 senadores titulares y suplentes, además de los 157 funcionarios del área legal y administrativa. En total, el Estado erogará un presupuesto de Bs 30.406.164 de forma anual.

Al respecto, la senadora de Creemos Centa Rek dijo que está de acuerdo, pero que el mismo debe favorecer a todos los trabajadores del país porque servirá para equilibrar el alza de precios en los productos. Entre tanto, cuestionó que el Ejecutivo no haya tomado en cuenta la política de austeridad, ya que el gabinete de Luis Arce, sus ministros y la COB fueron los primeros en beneficiarse.

“Yo estoy de acuerdo, yo creo que justifica porque el incremento lo ha hecho el Presidente; en todo caso lo que no justifica es que se hubiera hecho un incremento salarial en el país. La política de austeridad tiene que ser del país, no de un sector, yo no estoy de acuerdo de que quieran sacrificar a un sector”, indicó.

