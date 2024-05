Comunarios de Tariquía bloquean para impedir proyecto petrolero que afectará las cabeceras de agua

Una vez más, la Reserva de Flora y Fauna Tariquía del departamento de Tarija es acechada por las empresas petroleras en búsqueda de hidrocarburos. Sin embargo, en esta ocasión la zona de intervención está dentro del área de manejo integral, y afectará las cabeceras de agua, de acuerdo a la denuncia de los mismos comunarios del lugar, un concejal y el Comité Cívico Juvenil de Tarija.

Fuente: Sumando Voces

“Nuevamente estamos siendo atropellados por las empresas petroleras y estamos aquí para impedir su ingreso”, manifestó la dirigente Paola Gareca en el programa “Antes del Medio Día”, de radio Fides.

Las empresas petroleras Petrobras (de Brasil) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) anunciaron que encontraron reservas de gas en el pozo Domo Oso X3. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo que el lugar está a 1,2 kilómetros fuera de la Reserva de Tariquía, no obstante, los comunarios, activistas y autoridades tarijeñas lo niegan.

Video: Bloqueo en la comunidad de Chiquiacá de Tariquía, en el departamento de Tarija.

Hace algunos días ya iniciaron los trabajos de “macheteo” para facilitar el ingreso de maquinaria. Es por ello que los comunarios instalaron un bloqueo en Chiquiacá desde las primeras horas de ayer 13 de mayo.

“Vamos a impedir que ingresen, no van a tocar ni un árbol, ni una piedra, queremos que las empresas (Petrobras y YPFB) se vayan y no vengan a contaminar el medio ambiente y el agua. Quieren perforar donde están las cuencas hídricas, de donde nosotros consumimos agua”, manifestó Gareca y explicó que la zona que pretenden intervenir está en la “parte alta” y por tanto, la contaminación que generen afectará a las zonas bajas.

El concejal del municipio de Entre Ríos, Rodrigo Altamirano, también en entrevista con Fides, recordó que en el 2019 ocurrió un hecho similar cuando las empresas petroleras pretendían ingresar a Tariquía, entonces realizaron una marcha desde la reserva hasta la ciudad de Tarija que concluyó en un cabildo en rechazo a la actividad petrolera con el argumento de que contamina ese espacio natural que es el “pulmón” del departamento.

“Este nuevo pozo recae dentro de una zona de manejo integral de cuenca (…) Nosotros sabemos el impacto que se va a tener en las cabeceras de agua del área protegida, nos van a condenar a una vida similar a la que viven las comunidades de la Reserva del Aguaragüe en Villa Montes (municipio de Tarija)”, sostuvo el legislador municipal.

Altamirano mostró imágenes de las consecuencias de la exploración y explotación petrolera en la comunidad de Caigua, en Villa Montes: el agua de los ríos está teñida de negro, como si fuera aceite, la cual ya es imposible de consumir.

Campaña de ayuda solidaria

El Comité Cívico Juvenil de Tarija, encabezado por Luis Fernando Martínez Leytón, inició una campaña solidaria para recaudar víveres y otros elementos para apoyar a los comunarios que bloquean en la comunidad de Chiquiacá.

Requieren pan, frazadas, ollas, platos, ropa abrigadora, colchones y alimentos, toda vez que los comunarios estarán en el lugar el tiempo que sea necesario.

“No olvidemos que estamos afrontando bajas temperaturas, y que ellos viven del día, son personas del campo que trabajan, que cuida sus tierras y animales y que están dejando todo para estar ahí, y están siendo amedrentados por funcionarios que vienen prepotentemente con machetes y es lamentable que vivamos esa situación de conflictos”, acotó.

Asimismo, esta institución cívica convocó a una asamblea de emergencia para analizar esta situación y asumir acciones concretas.

“Estamos articulando todos los mecanismos para respaldar y brindar apoyo a los comunarios para articular una correcta lucha, velando siempre por nuestro medio ambiente y nuestras futuras generaciones, ya que el extractivismo no es la solución y no lo va a ser porque siguen rasgando un bolso que está con hueco y que no lo vamos a poder recuperar”, manifestó el dirigente juvenil.

Enfatizó que esta posición ya se la dio a conocer, hace una semana, a Henry Medrano, de YPFB, sin embargo, no hubo respuesta. Es por ello que ahora exhortan a la población tarijeña y boliviana a luchar contra este modelo de desarrollo económico que no deja más que destrucción para el medio ambiente.