Concejales de La Paz: no tener vicepresidente impide formar comisiones y tratar normas municipales

El Concejo Municipal de La Paz no termina de conformar su directiva desde los primeros días de mayo.

Fuente: Brújula Digital

En la bancada minoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) no se ponen de acuerdo en la nominación de un candidato. Dos concejales alertan que la acefalía impide al legislativo edil conformar las comisiones de trabajo y el tratamiento de normas municipales.

“No elegir al vicepresidente supone que la directiva no se encuentra completamente constituida. Esto no solo frena la posibilidad de que no se convoque a reuniones de directiva y por ende a sesiones del pleno, sino que tampoco es posible terminar de constituir las comisiones permanentes y asignar los macrodistritos urbanos y distritos rurales toda vez que el Reglamento Interno establece que los miembros de la directiva no forman parte de comisiones ni tienen a su cargo macrodistritos”, alertó el concejal Jorge Dulon a Brújula Digital.

El pasado 10 de mayo, la concejala Lourdes Chambilla fue elegida presidenta del Concejo Municipal de La Paz, entonces también fue designada concejala secretaria, Lucia Mamani, ambas de la Alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo.

“El viabilizar tratamientos de ordenanzas, leyes, resoluciones e instrumentos de fiscalización; la designación del concejal decano; la asignación de macrodistritos urbanos y rurales y un aspecto importante, está frenando el inicio de la gestión administrativa y documental: habilitación del sistema de trámites, asignación de trámites de comisión, trámite de macrodistritos, trámites ciudadanos, remisión de trámites al Órgano Ejecutivo, tratamiento de trámites y reinicio de plazos administrativos para contratos, convenios, proyectos de ley, etc.”, aseveró Dulon.

Por su lado, el concejal Javier Escalier del MAS coincidió con Dulon y afirmó a Brújula Digital que el problema es que se está estancando la labor legislativa del municipio paceño. “Si no se elige a la directiva completa, se paraliza todo, no hay presidentes de comisión, ni secretarios ni vocales. Todo lo que reciben las comisiones quedan archivadas”, dijo.

Ante la paralización de labores legislativas, prosiguió Escalier, el Concejo “no funciona y no avanza y todo queda en la nada” en favor de la paceñidad.

En la sesión del miércoles (22), desde el MAS se postuló a Escalier como candidato a la vicepresidencia; sin embargo, su colega Roxana Pérez del Castillo, también se repostuló de manera solitaria para buscar el cargo. Ninguno de los dos candidatos obtuvo la mayoría en la votación del pleno del Concejo Municipal.

Por esa razón, la presidenta Chambilla determinó cuarto intermedio para este martes 28 de mayo, cuando se espera que al interior del MAS haya un solo candidato para la vicepresidencia del Concejo Municipal de La Paz.

BD/MC