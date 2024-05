Condori descarta invitar a Evo y se acerca a Arce

APUNTADO. El expresidente Evo Morales. ARCHIVO

Fuente: https://correodelsur.com

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, mostró este jueves su acercamiento al presidente Luis Arce y, de paso, criticó al exmandatario Evo Morales, a quien decidió no invitar a los actos de conmemoración del Primer Grito de Libertad.

“Yo quiero ponderar el trabajo del Presidente del Estado plurinacional. Nos ha abierto las puertas para que en el departamento también accedamos a algunos créditos que se han aprobado, por ejemplo, para electrificación. Hace días atrás yo hablé sobre 13 proyectos a diseño final para 13 municipios y el Presidente me dijo que ‘sí, lo vamos a apoyar’. Es una buena noticia para el departamento”, informó, al cierre de su informe de tres años de gestión.

Criticó los créditos estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional –incluido el destinado al corredor urbano–, donde legisladores de la oposición y afines a Morales exigen tratar primero las leyes contra los magistrados prorrogados; calificó estas actitudes de “boicot” y llamó a deponerlas porque “perjudican al pueblo boliviano”.

“No estamos en campaña. Muy adelantado, los candidatos, especialmente el expresidente que está perjudicando al país.

Por eso hemos descartado invitarle para el 25 de Mayo. Quiero ser públicamente y sincero (sic): los expresidentes o los partidos políticos que no aman a Sucre, que no aman a la Patria ni a Bolivia siempre no serán bienvenidos a nuestro aniversario; vienen a hacernos pelear. No queremos gente confrontacionista”, agregó.

Condori rompió con el MAS y Morales cuando en las penúltimas elecciones subnacionales decidieron apoyar la repostulación de Esteban Urquizu. Llegó a la Gobernación con la sigla de Chuquisaca Somos Todos, aunque su proyecto político es Bolivia Somos Todos.