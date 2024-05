Congreso del MAS ‘arcista’: calculan medio millón de militantes; Montaño habla del sucesor de Evo

El Congreso Nacional del MAS se desarrollará desde hoy viernes 3 hasta el domingo 5 de mayo, y tiene la finalidad de elegir a un nuevo directorio nacional del partido.

Más de medio millón de militantes ya se encuentra en la avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto para participar hoy viernes del X Congreso del MAS y las delegaciones continúan llegando.

Según los organizadores se prevé iniciar el acto de inauguración a las 15:00.

El evento se llevará a cabo frente al coliseo polideportivo “Héroes de Octubre” y contará con la presencia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

El Congreso Nacional del MAS se desarrollará desde hoy viernes 3 hasta el domingo 5 de mayo, y tiene la finalidad de elegir a un nuevo directorio nacional y definir las directrices del Instrumento Político.

“En la ciudad de El Alto en la avenida Juan Pablo II estimamos que ya están más de medio millón de militantes y vamos a llegar a más de un millón de militantes y simpatizantes del MAS”, informó el presidente de la comisión política, Hugo Casillas.

“Los azules del oriente” de Santa Cruz arribaron a la ciudad de El Alto y expresaron su entusiasmo por participar de este Congreso.

“Queremos ser partícipes del magno Congreso y aportar a las diferentes comisiones, entusiasmados y esperanzados con la unidad y las resoluciones que saque el Congreso, y tracen el camino del MAS junto a las organizaciones”, dijo el representante Javier Gutiérrez.

De los Yungas, del departamento de La Paz, llegó una masiva delegación del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).

“Estamos (representantes) de las tres provincias y 10 federaciones para participar del Congreso esperando la conformación de un nuevo directorio y también para respaldar y apoyar al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, para su postulación al 2025 -2030”, dijo el ejecutivo de la organización, Ronald Salazar.

Asimismo, la delegación de la Federación de Mujeres Campesinas de Chuquisaca Bartolina Sisa llegó a la urbe alteña para participar “en busca de la unidad del Instrumento Político”.

“Nosotras no estamos de acuerdo con la división, queremos la unidad y pese a las amenazas, no tenemos miedo y llegamos a participar del Congreso”, dijo la dirigente Agustina Moreno.

Mientras, los ponchos rojos de la provincia Omasuyos arribaron a la urbe alteña para participar y elegir a la nueva directiva nacional del MAS.

“Aquí estamos presentes las verdaderas organizaciones sociales, legítima y legalmente establecidas y vamos para hacer respetar la Csutcb y el Pacto de Unidad”, dijo el ejecutivo provincial, Enrique Mamani.

Otras delegaciones aguardan con música, cánticos y mostrando tradiciones propias de sus regiones, y marcan el ambiente festivo de la organización.

Desde el municipio norte potosino de Llallagua, llegó una delegación masiva que interpretaba su música ancestral andina para revalorizar también su cultura.

En tanto, otras delegaciones continúan arribando a la ciudad de El Alto y todavía se espera la llegada de otras comitivas.

MONTAÑO DESCARTA A ARCE

De cara al Congreso del ala “arcista”, donde se pretende elegir a la directiva del MAS, el ministro Édgar Montaño manifestó que Luis Arce no asumiría la presidencia del partido puesto que ya ejerce el cargo de Mandatario del Estado.

“No es que el Presidente va a ser presidente (del Estado) y presidente del MAS también. No está bien eso. No hemos trabajado para eso”, dijo Montaño en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Recordó que, incluso, cuando él asumió como diputado en 2014, tuvo que renunciar al cargo de dirigente que tenía dentro de un distrito del MAS en Santa Cruz.

“Entonces no puedo ir contra mis principios y eso con toda seguridad no se va a dar lo que usted me acaba de preguntar”, respondió a la consulta de que si Arce podría ser elegido como mandamás del MAS.

Montaño, en conferencia de prensa, indicó que quienes pretenden encabezar el MAS ya saben que deben cumplir requisitos del Estatuto, como haber dirigido una departamental.

Actualmente, el presidente del MAS reconocido por el Órgano Electoral es Evo Morales, pero el “arcismo” considera que el 5 de mayo, cuando fenece la conminatoria para renovar directivas, el Instrumento quedaría acéfalo, por lo cual se hace la elección de nueva directiva en el congreso de El Alto.

El Ministro de Obras también descartó la posibilidad de que en el Congreso de El Alto se vaya a crear otro Instrumento Político. Enfatizó que está asistiendo a un Congreso del MAS y que se “recuperará” ese partido.

“No hay posibilidad alguna de que creemos otro partido político. Yo soy del Movimiento Al Socialismo. Nunca he pertenecido a otro partido y vamos a defender nuestro Instrumento y vamos a entregar a quienes son los dueños: a las organizaciones sociales”, agregó.