Conmoción en el mundo del golf por la muerte del jugador Grayson Murray a los 30 años

El deportista había decidido abandonar el viernes el torneo Charles Schwab Cup Challenge en el que estaba participando

Grayson Murray, que este año había ganado en Hawaii su segundo título, murió a los 30 años (Foto: Kyle Terada-USA TODAY Sports)





El mundo del golf transita horas de profunda conmoción tras conocerse la noticia de la muerte de Grayson Murray. El jugador de 30 años estaba participando del Charles Schwab Cup Challenge, pero el viernes decidió retirarse del certamen y horas más tarde el PGA Tour dio a conocer su fallecimiento.

“Nos quedamos desolados al enterarnos -y se nos rompe el corazón al compartirlo- que el jugador del PGA Tour Grayson Murray ha fallecido esta mañana. No tengo palabras. El PGA Tour es una familia, y cuando pierdes a un miembro de tu familia, nunca vuelves a ser el mismo. Estamos de luto por Grayson y rezamos por el consuelo de sus seres queridos”, fueron las declaraciones que brindó el comisionado del principal organismo que regula el golf, Jay Monahan.

La información sobre el fallecimiento del deportista –que este año había ganado su segundo título profesional– fue difundida por el propio PGA Tour: “Me puse en contacto con los padres de Grayson para ofrecerles nuestras más profundas condolencias, y durante esa conversación, pidieron que continuáramos con el juego del torneo. Fueron inflexibles en que Grayson querría que lo hiciéramos. Por difícil que sea, queremos respetar sus deseos”, aseguró el comisionado.

El New York Post aclaró que por el momento “no se ha revelado ninguna causa de su muerte” y tampoco se difundieron mayores detalles sobre el contexto del hecho. Según un comunicado que difundió la cadena CNN, el agente del golfista, Kevin Canning, subrayó: “Nos entristece y nos rompe el corazón enterarnos del repentino fallecimiento de Grayson Murray. Grayson ha sido durante mucho tiempo miembro de la familia GSE y la noticia de esta mañana nos ha conmocionado a todos. Nos abstendremos de hacer comentarios hasta conocer más detalles, pero nuestro corazón se duele por su familia, sus amigos y todos los que le querían en estos momentos tan difíciles”.

Grayson Murray se encontraba participando de un torneo (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Grayson, que ganó este año el Sony Open de Hawái, había estado “lidiado con el alcohol y problemas de salud mental en el pasado”, según replicó el diario The Seattle Times. Tras ese éxito que le sirvió para relanzar su carrera, relató que “había estado sobrio durante ocho meses, estaba comprometido para casarse y sentía que su mejor golf estaba por delante”, según el informe del indicado periódico.

“Mi historia no ha terminado. Creo que esto apenas está comenzando. Espero poder inspirar a mucha gente que tiene sus propios problemas en el futuro”, había señalado el jugador por entonces. Previamente, la vida de Murray había transitado por una etapa preocupante ya que “solía beber durante las semanas del torneo cuando era novato porque sabía que tenía talento y se sentía invencible”. Sin embargo, en este 2024 había conseguido reorganizar su vida: “Me tomó mucho tiempo llegar a este punto. Eso fue hace siete años, hace más de siete años. Soy un hombre diferente ahora. No estaría en esta posición hoy si no hubiera dejado esa bebida hace ocho meses”.

En una entrevista a inicios del 2024 con el sitio oficial del PGA Tour, afirmó que había dejado de beber tras un incidente durante el Mexico Open y contó más detalles de los problemas por adicciones que afrontó: “Después del tratamiento, salí y me fue bastante bien durante un tiempo. Era una pendiente resbaladiza, y volví a meterme”.

Los problemas aparecieron otra vez en su vida con un preocupante accidente a bordo de un scooter alquilado en 2022, mientras disputaba el Butterfield Bermuda Championship: chocó contra un vehículo, quedó inconsciente y recibió más de 25 puntos de sutura en el rostro, 10 en la pierna y otros en varias partes del cuerpo. “Debería haber muerto. Si no hubiera tenido el casco puesto, probablemente habría muerto. Debería haber tocado fondo, pero tenía que seguir adelante. Sentía que aún era invencible”, recordó sobre ese suceso.

Grayson Murray durante un torneo en 2020 (Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports)

Su nombre era reconocido en el ambiente desde niño, ya que desde sus primeros pasos realizó una carrera notable dentro del golf. Entre 2006 y 2008 ganó de manera consecutiva tres títulos en los Campeonatos Mundiales Junior Callaway y a los 16 años se convirtió en el segundo jugador más joven en hacer un corte en el Korn Ferry Tour.

Durante su carrera universitaria, jugó en la Universidad Wake Forest, la Universidad de Carolina del Este y la Universidad Estatal de Arizona.

Tras recibir una exención de patrocinador para el evento Korn Ferry Tour cerca de su ciudad natal en Raleigh, Carolina del Norte, logró posicionarse en el top 10 del Rex Hospital Open y el BMW Charity Pro-Am, lo que impulsó su carrera profesional. Concluyó la temporada 2016 con una victoria en el Nationwide Children’s Hospital Championship, lo que le aseguró un lugar completo en el PGA TOUR para la temporada 2016-17.

En 2017, Murray ganó el Campeonato Barbasol a los 23 años: su 68 en la ronda final no solo aseguró una victoria por un solo golpe, sino que también solidificó una exención de dos años hasta la temporada 2019 del PGA Tour. Su éxito continuó cuando recuperó su juego en el Korn Ferry Tour en 2023, logrando victorias en el Advent Health Championship en Kansas City y el Simmons Bank Open en Nashville.

Este año abrió la temporada 2024 con una victoria en el Sony Open de Hawái, alcanzando el puesto 46 en el Ranking Mundial Oficial de Golf, su mejor posición deportiva.