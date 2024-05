Conozca cómo son los ‘mensajes extorsivos’ que envían los ciberdelincuentes

Una víctima se comunicó con la Red Uno de Bolivia y dio a conocer los pormenores de la extorsión a la que es sometido por acceder a un préstamo de Bs 500.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Un hombre denunció haber sido víctima de cobros extorsivos, al acceder a un préstamo en línea por Bs 500 y luego de una semana comenzó a recibir amenazas en diferentes mensajes. El afectado también aseguró que desde otras aplicaciones le llegaron montos de dinero que él no solicitó y que también lo están amenazando mediante las redes sociales.

Un hombre se contactó con la redacción de la Red Uno de Bolivia para contar su historia, tras ser víctima de cobros extorsivos por parte de ciudadanos extranjeros y bolivianos

“Yo entré a estas aplicaciones de préstamos de dinero inmediato y la curiosidad mató al gato, yo entré (…) al comienzo cuando me enviaron los mensajes, yo dije, esto es extorsión”, explica la víctima quien accedió a un crédito digital por Bs 500.

Según el relato del afectado, los prestamistas le depositaron menos de la cantidad pedida y una semana después comenzaron los cobros extorsivos.

“En los mensajes me dicen de todo, pero no estoy atemorizado, quisiera ver si de verdad son tan valientes como los son para amenazar por las redes”, sostiene la víctima.

Den un principio al recibir los mensajes, la víctima de extorsión, asegura que sintió un poco de temor por su vida, sin embargo, sacó coraje y afirma que les va a cancelar personalmente y que no le tiene miedo a quienes lo están amenazando.

“Yo les voy a pagar personalmente y que me demuestren que están registrados al Asfi y si no, ya ni modo (…) a lo que venga”, aseveró.

El hombre denunció que accedió a otra plataforma de créditos virtuales y que el solo hecho de haber ingresado le llegó un monto económico, de donde también lo llaman para extorsionarlo.

“Lo que me llama la atención es que en las otras dos que entré, no pedí préstamo y me llegó”, afirmó.

La víctima no sentó denuncia, sin embargo espera que la policía investigue de oficio a los ciberdelincuentes que está ocasionando pánico a la población.