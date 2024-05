Copa aboga por un nuevo aeropuerto en El Alto, pero aclara que es imposible por el momento

Después de la protesta que rechaza el traslado del Aeropuerto de El Alto, la alcaldesa Eva Copa manifestó que una nueva terminal aérea sería bienvenida en la ciudad, porque la actual genera problemas de conexión vehicular, sin embargo, por ahora es “imposible” este proyecto debido a la falta de recursos.

“Es imposible en estos momentos. El presidente claramente ha dicho que está buscando recursos para poder tener mayor inversión en nuestra población”, dijo Copa respecto al nuevo aeropuerto.

“No hay un diseño final para un aeropuerto. No hay condiciones en estos momentos. No hay el lugar donde se tiene que hacer. Sí nos gustaría tener un Aeropuerto en la ciudad de El Alto, porque el aeropuerto (actual) separa al norte y al sur, pero tenemos también conocimiento y estamos conscientes de que este no es el momento”, agregó la Alcaldesa.

Este mismo lunes, se registró una movilización en el ingreso al aeropuerto por parte de gremios que rechazan el traslado de la terminal aérea. Argumentaron que se pone en riesgo la generación de ingresos en temas como transporte y servicios.

Copa dijo que un grupo de personas no puede obstaculizar el desarrollo de la ciudad de El Alto.

Argumentó que el actual aeropuerto impide el tráfico vehicular y genera embotellamientos.

Consideró que los manifestantes están sacando conclusiones apresuradas, puesto que un aeropuerto no se hace en un año, sino requiere de una planificación. Copa alertó que las movilizaciones tendrían la intención de generar zozobra en la población.