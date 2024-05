Cuatro bancos restringen giros a importadores a $us 5.000 mensual

Aurora es una comerciante de equipos electrónicos que importa desde China y distribuye su mercadería en la ciudad de La Paz. Hace un mes que realizó el pedido de artículos por un valor aproximado de $us 40.000 y cuando quiso realizar la transferencia por un banco del sistema financiero, le indicaron que solo podía hacerlo por un monto límite de $us 5.000 mensual.

La mujer hizo el giro, pero buscó otros bancos para completar el pago, pero en un segundo banco le indicaron que ya no realizaban transferencias en dólares, solo en euros, por lo que solo pudo pagar 10.000 en moneda europea. Fue a un tercer banco y definitivamente le indicaron que no estaban realizando giros al exterior y en otra financiera solo en yuanes y euros por un equivalente a $us 5.000.