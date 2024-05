“Deambulé con mi mamá en hospitales antes de dar con el falso médico”: hija de mujer fallecida contó su calvario

Justa Villarroel era madre de 9 hijos. El miércoles perdió la vida tras ser operada por el falso médico Christian Gosen. Su familia ahora pide justicia.

Fuente: Unitel

Trataron de buscar solución en hospitales públicos y por la saturación y falta de atención cayeron en las manos del falso médico chileno Christian Emilio Gosen, quien ofreció un precio bajo para realizarle una operación por unas úlceras que doña Justa Villarroel tenía en el estómago. Tras la operación sufrió dolores y quedó sin poder moverse de su cama hasta que perdió la vida el miércoles.

Reina Gallardo, hija de la segunda víctima del falso médico Gosen, señaló que no encontraron lugar ni atención en centros de salud. “Deambulé con mi mamá en el hospital antes de ir a la clínica de él. Di con él por una publicación en Facebook que presentaba ofertas y no se encontraba más económico”, expuso la hija.

La hija de esta víctima señala que no encontraron atención médica y recurrieron al consultorio de Gosen ya que encontraron su oferta en las redes sociales, su modo de operar del chileno y las personas que trabajaban con él.

Justa Villarroel era madre de 9 hijos, y tras la operación presentó fiebre, no podías moverse y posteriormente perdió movilidad y sufría otros dolores. Luego de la intervención el falso médico Gosen le dio alta al no contar con una sala de internación para su recuperación.

“Voy a que me lean la biopsia de mi madre y me encuentro a la prensa, a la policía y esa tarde misma me dirigí a la Felcc a denunciarlo”, sostuvo la hija visiblemente afectada por el deceso de su madre.

Esta mujer adulta mayor perdió la vida el miércoles por la madrugada, mientras que las víctimas del falso médico Gosen siguen apareciendo, y sentando denuncias, por lo que todos esperan se haga justicia por todos los casos.

El falso médico chileno Christian Emilio Gosen está guardando detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.