Detectan la colisión de agujeros negros más distante y antigua jamás vista

Los científicos han sugerido que los agujeros negros supermasivos, con masas millones de veces la del Sol, han influido en la evolución de las galaxias en las que están presentes. Sin embargo, desconocen cómo crecieron hasta volverse tan masivos en una etapa tan temprana del universo.

En un estudio, recientemente publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se reportó que la colisión de los agujeros negros se produce en un momento en el que el universo tenía solo 740 millones de años, una fracción de su edad actual, que se estima en 13.800 millones de años.

Webb has found evidence for an ongoing merger of two galaxies and their massive black holes (ZS7) when the Universe was just 740 million years old. This phenomenon has never been detected so early in the Universe.

