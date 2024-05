Día del Trabajador: Cainco afirma que se oprime y exprime al sector formal, mientras se crean empresas estatales deficitarias 

El presidente de la insittución empresarial lamenta que el diálogo que se dio con el Gobierno sólo haya sido para la “foto” y que la crisis en el país se esté desbordando.

eju.tv / Video: Prensa Cainco

Lidia Mamani / La Paz

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, manifestó este miércoles que hoy es primero de mayo y que le gustaría estar celebrando con los trabajadores el Día del Trabajador, que son el motor del país, pero no hay nada que celebrar. Asimismo, señaló que el incremento salarial sólo oprime y exprime al sector formal, mientras que, se crean empresas estatales deficitarias.

“El incremento salarial dice que no hará quebrar empresas, pero los números reflejan otra cosa. El empleo formal en las pequeñas y medianas empresas aún no se ha recuperado del impacto de la pandemia, o sea se oprime y exprime al sector formal, mientras se crean nuevas empresas públicas deficitarias”, afirmó el empresario en un video publicado.

Señaló que pese a eso, el sector privado mostró su firme voluntad de diálogo, para buscar soluciones. Aunque, también dijo que es absolutamente desalentador pensar que las respuestas a estos acercamientos sólo haya sido: “un gracias, los queríamos sólo para la foto”. Mientras que la crisis en el país se esté desbordando.

“Hemos escuchado relatos de un lado y de otro, películas que no existen. Discursos pensados para llegar a 12 millones de votantes, y no de personas, pero la realidad no se puede esconder esta crisis se está desbordando y no les hablo de indicadores,sino de lo que la gente vive del día a día, como ese vecino que ha buscado en las calles y hasta en redes sociales unos cuantos dólares y los ha pillado carísimo a un cambio que no tiene nada que ver con lo oficial o a esa señora que no ha podido acceder a sus propios ahorros en dólares, porque se gastaron las divisas”, lamentó Antelo.

Enfatizó también que la industria del gas ya no existe, por lo que, surge la duda de en cuánto tiempo el país se quedará sin energía eléctrica. Al igual que, la esperanza del litio se está desmoronando y esto significa menos dólares para el país.

En su criterio, en Bolivia no se puede seguir repitiendo fórmulas que no funcionan, debido a que las medidas económicas han fracasado una y otra vez, por lo tanto, ya no se quieren señales, sino acciones.