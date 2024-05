Día del Trabajo: asalariados pierden protección social y cuentapropistas carecen de ingresos seguros

Este 1 de mayo, el Gobierno promulgará el alza salarial del 5,85% al mínimo nacional y del 3% al básico. Sin embargo, dos analistas señalan que el sector informal creció y que las personas que perciben un salario perdieron su protección social por lo que aumentó su vulnerabilidad dentro de las condiciones laborales, además de que varios asalariados perdieron su empleo e ingresaron al ámbito de cuentapropistas, mismos no tienen ingresos asegurados.

El analista económico, Gabriel Espinoza, precisó que, tras el impacto de la pandemia de coronavirus, los ingresos dentro del ámbito formal se redujeron, por lo que varios trabajadores asalariados perdieron sus empleos y mudaron al mercado laboral con emprendimientos propios y actividades cuentapropistas, pero que dichas actividades no tienen ingresos asegurados.

“El problema de la actividad cuentapropista es que el ingreso suele ser mucho más volátil, es variable, a diferencia del salario, y, por lo tanto, usualmente el promedio general tiende a bajar. Entonces, en la formalidad, como te digo, ha habido una contracción de la cantidad de empleo formal, pero también ha habido un deterioro de ingresos. Esta contracción de la formalidad se ha reflejado en el crecimiento de la informalidad, con una caída todavía mayor del salario en el sector informal, y a eso hay que sumarle que el cuentapropismo en Bolivia, en el ámbito formal o en el ámbito informal, ha crecido mucho más”, explicó Espinoza a Brújula Digital.

Detalló que incluso el Gobierno tiene una visión errada al mencionar que el país tiene una baja desocupación laboral, pero que la afirmación no es cierta ya que “la desocupación no mide la calidad del empleo porque si la persona que está ocupada tiene o no ingresos, por ejemplo, un taxista es una persona que está ocupada, pero puede dar vueltas todo el día en la calle sin tener un solo pasajero, o lo mismo sucede con cualquier persona que salga al mercado a vender, o tenga una tienda o un comercio, abre su tienda, no vende absolutamente nada en el día, pero está ocupada”, dijo y añadió que esa es “una gran diferencia entre la percepción del Gobierno y la percepción de la gente en general que ve que la situación laboral cada vez está más complicada”.

Por su lado, la analista de Fundación Jubileo, Carla Cordero, mencionó que el ámbito informal en el país creció en un 70%, porque ese porcentaje de familias es la que depende de ese sector, pero que el mismo no brinda garantías en cuanto a la protección social y demás beneficios.

“Cuando estamos hablando de este sector informal, estamos hablando de trabajadores que prácticamente lo hacen en condiciones precarias, sin protección social, lo que aumenta su vulnerabilidad. Además de las restricciones que conocemos, por ejemplo, al acceso a un crédito debido a la informalidad, que limita sus oportunidades económicas para invertir, hacer crecer su patrimonio y lo que repercute en su calidad de vida”, indicó Cordero.

Sobre el tema desempleo, la analista señaló que en Bolivia existe un 4% de personas que están en el ámbito, pero puntualizó que la misma debería medirse en la calidad de empleos que existe dentro del país.

“El tema de la calidad del empleo se mide por el tema de la informalidad. Para ver el tema de la calidad del empleo se usa este tema de la precariedad del empleo. De las personas que aportan a la seguridad de largo plazo y también aportan para un seguro de salud. En Bolivia tenemos casi el 70 de cada 100 trabajadores, el 77%, no contribuye a su seguridad de largo plazo. Tampoco tiene un seguro de salud. Entonces eso te habla un poco sobre la precariedad. Esta se manifiesta en ingresos que son bajos. Que no permiten a la gente acumular mayor capital y mejorar su calidad de vida, especialmente en los años, entonces es un ingreso de corto plazo, lo que produce más pobreza”, añadió.

Por su lado, Gustavo Arce, miembro de la Comisión Económica de la Central Obrera Boliviana (COB), mencionó que el Gobierno tiene en sus datos un porcentaje del 3,5% de desempleados, pero que la entidad obrera ve que es mucho más alta.

“Vemos que nuestros compañeros que egresan de las universidades, son profesionales en diferentes áreas, pero lastimosamente no pueden acceder a un empleo y si lo hacen están pues en condiciones de susceptibilidad porque muchas veces el contrato que tienen es por un año, por tres meses, por seis meses u ocho meses eso implica necesariamente que son trabajadores en línea y que el mismo Estado está fomentando esta situación”, mencionó Arce al medio de comunicación.

Manifestó que a razón de esa situación, las personas prefieren dedicarse en mayor porcentaje a actividades informales, porque el tema de seguridad laboral no está garantizada.

“Nosotros creemos que tiene que haber estabilidad laboral en primera instancia porque no podemos estar susceptibles de que mañana me van a despedir o qué va a pasar y qué va a hacer de mi familia entonces el desempleo en este momento no es satisfactorio para todos los bolivianos porque lastimosamente se calcula cada vez más de que no hay seguridad en el empleo. En cualquier momento podemos ser alejados de nuestra fuente laboral entonces ahí vemos por ejemplo en el diario vivir que mucha gente se ha dedicado precisamente al comercio informal se ha dedicado a ser taxistas o bien a otras actividades”, indicó Arce.

