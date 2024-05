Diputado evista dice que el gobierno solo pone piedras fundamentales, pero no hay obras

Freddy López justifica la determinación del ampliado del pasado sábado porque no se sabe en qué se gastan los créditos

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado del ala ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), Freddy López, manifestó este lunes que el gobierno de Luis Arce Catacora se dedica a colocar ‘piedras fundamentales’ para el inicio de obras que nunca se ejecutan, para las cuales la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó 35 créditos por más de 7 mil millones de dólares, sin contar otros que fueron contemplados en otras monedas como el euro y el yen.

El asambleísta aseguró que la preocupación por la situación económica, social y política del país es real y no solamente un criterio de los opositores del presidente Luis Arce como quiere hacer ver el gobierno; además, que los montos desembolsados para atender a las entidades autónomas son utilizados como instrumento de coerción para lograr el respaldo de los alcaldes del país.

“No hay obras de magnitud, proyectos que en su momento debería ejecutarse, simplemente se ve día a día de que hay inauguración de piedras fundamentales, piedras por aquí, piedras por allá; en ese sentido el pueblo y las organizaciones se han cansado de que estos créditos no pueden ser utilizados como chantaje a algunos alcaldes; por eso, ya dijimos, crédito que no tenga respaldo o justificativo no irá adelante”, aseguró.

En ese sentido, criticó a los ministros del gabinete porque no ejecutan las políticas públicas en favor del país y son quienes boicotean la gestión de Arce; además calificó de ‘enemigos internos’ a las autoridades del Órgano Ejecutivo, así como a diputados y senadores que ni siquiera tienen conocimiento de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE)

“Nosotros no podemos endeudar al país a través de los préstamos y que el Fondo Monetario Internacional hipoteque nuestros recursos naturales y nuestras empresas estratégicas; pido al ministro de Economía y al de Planificación sean sincero con el país, no podemos ser un país de préstamos y endeudamiento, tenemos que producir y dar resultados a las demandas del pueblo bolivianos”, certificó.

El diputado López en contacto con los medios de comunicación. Foto: captura pantalla

Por otra parte, expresó su satisfacción porque el ampliado convocado por el Pacto de Unidad ‘evista’ convocó a más de 10 mil personas y que el debate se centró en la coyuntura actual resumida en un documento de conclusiones que deberá ser analizado por la actual gestión para que den respuestas al país, no solamente a los asistentes del ampliado, porque la inquietud es generalizada en todos los sectores de la sociedad.

“Organizaciones que hoy están en un tema de protesta, en bloqueos que se podrían ir agravando día a día, por eso en el ampliado se tomaron varias determinaciones y, ahora, la pelota está en la cancha del gobierno para que solucione lo que viene pasando en el país en el tema económico, que es muy preocupante”, aseveró.