Diputado Ormachea reitera que los autoprorrogados impiden apuntalar las elecciones judiciales

Asegura que la única salida es continuar con la preselección en las comisiones mixtas de la ALP

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Manuel Ormachea, rechazó este martes la propuesta hecha por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, quien planteó a la población proponer una reforma constitucional para cambiar la forma de elección de los magistrados del Órgano Judicial, ante la dificultad de avanzar en el proceso que está paralizado desde hace semanas y no tiene visos de solución.

“La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad por la extrema politización con miras a las elecciones presidenciales, puede plantear y debatir una reforma constitucional para que decida si continúa el voto popular o acaso se ve otro mecanismo empleado por otros países para la designación de autoridades judiciales”, dijo Jaimes.

Sin embargo, Ormachea contestó que el proceso de preselección de los candidatos fue paralizado por acciones de los tribunales de justicia del país promovidas por los magistrados autoprorrogados con la clara intención de impedir que se efectúen los comicios judiciales y que, solo la continuidad del trabajo de las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es el camino legal tal cual reza la Constitución Política del Estado (CPE).

“No hay otra salida, nosotros no vamos a plantear otra salida que no sea la salida que nos indica la Constitución, lo que nos indica el reglamento y lo que nos indica nuestra facultad como diputados y senadores. No hay referéndum, no hay consultas populares, nos tienen que dejar hacer nuestro trabajo, a lo que tienen miedo es al voto de los dos tercios al momento en que se presenten las listas de los habilitados para las elecciones judiciales”, especificó.

Ormachea dice que no es el momento de proponer un referéndum sobre las judiciales. Captura pantalla

El opositor recordó que el Movimiento al Socialismo (MAS) no tiene los dos tercios, más aún porque además de la división entre ‘evistas’ y ‘arcistas’ existe una pugna al interior de esta facción que hace imposible que el oficialismo pueda controlar la votación como sucedió en elecciones pasadas cuando aprobaron las planchas sin problema alguno.

“Como el arcismo está más dividido que nunca por la pelea entre (Israel) Huaytari y (Jerges) Mercado; es decir, hay dos alas del ‘arcismo’ aparte de la pelea entre el ‘evismo’ y el arcismo’, no van a tener dos tercios; a eso le tienen miedo, le tienen miedo a la democracia, le tienen miedo al voto en el parlamento; lo único que se tiene que hacer es que se umpla el mandato constitucional y que dejen hacer el trabajo a las comisiones mixtas”, enfatizó.

Ormachea adelanto además que, en la siguiente gestión gubernamental, CC sí planteará una reforma constitucional para que se anulen las elecciones judiciales, porque los candidatos a autoridades del poder judicial no pueden ofrecer propuestas como lo hacen los políticos, tan solo deben limitarse a obedecer y hacer cumplir la CPE y las normas vigentes en el país.

“¿Cuáles son las propuestas de quienes son candidatos a las elecciones judiciales, ¿cumplir la ley? ¿cumplir la Constitución? (…) Los magistrados lo único que tienen que hacer es cumplir la Constitución y la ley a rajatabla; por tanto, es una ridiculez el mero hecho de que existan elecciones judiciales porque politiza la justicia”, estableció.