Economía contradice a Arce Catacora sobre exigencia a los empresarios para que repatríen sus dólares

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, garantizó este domingo que el Gobierno no pretende aplicar una medida de obligatoriedad a los exportadores para el ingreso de dólares al país.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Asimismo, anunció que este lunes se reunirán con el sector para evaluar las medidas acordadas.

“Como Gobierno, hemos planteado 10 puntos, uno es la devolución de los Cedeim (Certificados de Devolución Impositiva) para que traigan las divisas. Vamos a evaluar ese mecanismo, nosotros no tenemos contemplado generar una normativa de obligatoriedad para traer las divisas al país”, dijo la autoridad.

El jueves, el presidente Luis Arce advirtió al sector exportador con aplicar medidas si no trae al país las divisas que genera. “Si exportan y no traen los dólares, eso no sirve al país. Hay que aumentar las exportaciones; estamos totalmente de acuerdo; pero tienen que traer y comprometerse; sino vamos a tener que sacar alguna medida desde el sector público para que traigan el 100% de las divisas a nuestro país”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Sin embargo, este domingo, Montenegro aseguró que no se aplicará ninguna medida y lo que más bien se busca es evaluar cómo mejorar la ejecución de ese acuerdo.

Recordó que la devolución inmediata de los Cedeim a los exportadores es parte del acuerdo de 10 puntos firmado en febrero por el Gobierno y los empresarios privados con el objetivo de mejorar el flujo de dólares en el país.

El Decreto 5145, promulgado en abril, modifica el reglamento para la devolución de impuestos a las exportaciones y establece que se realizará cuando el exportador deposite en el país el 100% de dólares del valor de la compra.

“Nos vamos a sentar el día lunes con los exportadores para evaluar este mecanismo. Hay algunos exportadores que sí están trayendo (dólares), entonces el mecanismo está funcionando para algunos exportadores, eso lo vamos a evaluar”, complementó.Para Montenegro, se trata de una medida de incentivo que recién se está implementando, por lo que debe ser evaluada.

El viernes, luego de las declaraciones del presidente Arce, desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) indicaron que algunas de las medidas acordadas con el Gobierno se están aplicando lentamente. Asimismo, pidieron la ampliación de la liberación de exportaciones para otros productos; lo que generará mayor flujo de la divisa extranjera.