Economista Chávez: “El nivel de las Reservas Internacionales ha aumentado porque el precio del oro subió”

Para el economista, pese a que el Banco Central de Bolivia mostró un incremento de las Reservas Internacionales en comparación a lo que ocurría en diciembre del 2023, no ha habido un cambio significativo y continúa la tendencia a una reducción.

Por su parte, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, señala que “haciendo comparativa con diciembre 2023 las divisas cayeron en un 16%, el oro subió en 8%, sobre todo por su alto precio en el mercado y las DEG bajaron en 14%”.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia se cifran a abril de 2024 en 1.796 millones de dólares, informó este jueves el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

En enero de este año, el ente emisor informó que Bolivia cerró 2023 con las en 1.709 millones de dólares, la cifra más baja en 17 años.

Ese índice significa un crecimiento de $us 87 millones, sin embargo, la disponibilidad de dólares ha disminuido, puesto que las reservas de divisas bajaron de $us 165 millones en diciembre de 2023 a $us 139 millones en abril de 2024.