La economía nacional se encuentra en una situación complicada debido a la escasez de dólares, caída de exportaciones, déficit fiscal, agotamiento de reservas de hidrocarburos, crisis internacional y, ahora, la crisis política e institucional en el país.

Los economistas Alberto Bonadona y Omar Velasco expusieron sus perspectivas sobre la situación económica en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Velasco consideró que el debilitamiento de índices económicos responde a dos factores. El primero —según dijo— es que el gobierno ha perdido el control de la política cambiaria y, actualmente, quien determina el tipo de cambio es el mercado por la escasez relativa de dólares.

Sin embargo, afirmó que la escasez de divisas ya llegó al piso y cree que no bajarán más. Indicó que la reservas se han logrado estabilizarse por el cepo financiero (restricción a la compra de una divisa extranjera para evitar así la depreciación de la moneda local) que han establecido los bancos.

«Las reservas internacionales han logrado estabilizarse, no van a caer más», afirmó.

Según el especialista, el segundo factor de la situación económica responde a la parte política, institucional y los conflictos internos en el Movimiento Al Socialismo (MAS) que, en su criterio, han trascendido a la economía.

“La Asamblea Legislativa juega un rol fundamental como la aprobación de contratos de litio, los créditos y una nueva ley de hidrocarburos que están estancados” por la ausencia de acuerdos, dijo en la transmisión.

La Asamblea está entrampada por la falta de acuerdos entre las bancadas al momento de establecer puntos para la agenda parlamentaria. Los mismos legisladores admitieron que las crisis internas en las fuerzas políticas frenan el trabajo del parlamento.

En coincidencia, Bonadona lamentó que el país está en manos de “un gobierno que se está peleando” entre las facciones evista y arcista, y una oposición “inútil” que no plantea soluciones a las crisis.

“La política le da un ingrediente más a esta situación económica de inestabilidad y de desasosiego”, reclamó.

Cuestionó que la alianza política Comunidad Ciudadana (CC) presentó una “tesis trasnochada”, en la que describe todos los problemas por los que atraviesa el país, pero dice cómo afrontar esa situación.

“Tenemos un Gobierno que se está pelando y una oposición que no es capaz de orientarnos”, dijo.

Para Bonadona, el origen de la complicada situación económica del país data de 2015, cuando se reportó una franca caída de los hidrocarburos. Lamentó que ahora no hay otro producto alternativo que supla ingresos de esa materia prima.

Aunque Velasco admitió que, evidentemente, no hay un producto alternativo, destacó que, entre la producción de urea, carbonato de litio y gas, en los últimos años, se ha logrado en exportaciones unos $us 600 millones, aproximadamente.

Bonadona, acogido en un estudio de Oxfam, indicó que los eventuales ingresos por la exportación de litio implicarán cubrir solo el 20% de los ingresos que Bolivia reportaba por la exportación de hidrocarburos.

“Poner las ilusiones solo en el litio no es lo mejor cuando deberíamos expandir otros sectores”, indicó.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno ya no tiene como pagar la subvención de hidrocarburos, aunque admitió que quitarla tendría un costo social “muy grande”. “Yo no me estrellaría contra la subvención si tuviéramos cómo pagarla”.

Por ello, planteó el turismo como respuesta a la crisis, ya que —según dijo— ese sector podría generar $us 6.000, pero para aquello el Gobierno deberá establecer una política de cielos abiertos y tomar medidas que se abran al mercado internacional.