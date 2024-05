El Alto: COCEDAL se desmarca de los líos políticos

El Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos (Cocedal) El Alto, resolvió no inmiscuirse en los conflictos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que los mantiene fraccionados a los militantes del partido.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

La posición surge a raíz de que la Central Obrera Regional (COR) El Alto, instruyó a los artesanos y demás afiliados a ser parte del reciente congreso del grupo que apoya al presidente Luis Arce, para renovar directiva en el MAS.

“Nosotros queremos trabajar, no podemos meternos, somos productores y no somos políticos, nos dicen las bases”, aseveró el secretario Ejecutivo de la organización alteña, Simón Quispe. “Son temas políticos, nosotros como Consejo Central de Artesanos nos dedicamos a producir nuestras artesanías (…) no podemos participar porque el estatuto nos dice que Cocedal es apolítico”, afirmó.

El Cocedal cuenta con nuevo estatuto y en el mismo, según el dirigente, no se contempla la afinidad por algún partido político. Quispe dijo que tienen un estatuto que es más cívico que político.

“Estamos afiliados a la COR, todo lo que nos mandan sobre las actividades orgánicas debemos cumplir, es nuestro ente matriz, pero cuando ya se trata de problemas políticos del MAS; tanto, del lado Arcista y Evista son temas políticos”, remarcó.

Añadió que buscaron reunirse con el Ejecutivo Nacional para tratar las demandas que los aqueja, sin embargo, no fueron atendidos y no aceptaron reunirse. “No hemos tenido apoyo directo ni indirecto. Nosotros necesitábamos una inyección económica y no nos han visibilizado, solo nos piden factura, NIT y el contrabando sigue entrando. Nos están ahogando, las bases nos dicen que solos hemos sobrevivido”, lamentó.