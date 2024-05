El Bayer Leverkusen, primer campeón invicto en la historia de la Bundesliga

El Leverkusen levantó hoy por primera vez el trofeo Meisterschale en una ceremonia en su estadio, el BayArena, donde Alonso incluso se subió a la tribuna para celebrar el triunfo como un hincha más y levantó una réplica del galardón. El onceno se proclamó ganador anticipado de la Bundesliga el mes pasado tras la goleada al Werder Bremen (5-0), cortando así la hegemonía del campeón récord del país, el Bayern de Múnich, que había ganado hasta ahora once campeonatos consecutivos.

Ahora, el club aspira, no solo a seguir sumando en su invicto de 51 encuentros oficiales sin perder, sino a consagrarse como triple campeón en los próximos días. El miércoles disputará el título de la UEFA Europa League contra el italiano Atalanta y el 25 de mayo la final de la Copa de Alemania contra el Kaiserslautern, de la segunda división.

So. Und jetzt gucken wir uns das alle 51 Mal in Folge an, okay? Okay! 🥹#DeutscherMeisterSVB#Bayer04 #Winnerkusen #Werkself#Bundesliga #B04FCA pic.twitter.com/8IJAC1R5IU

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 18, 2024