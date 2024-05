El constante colapso en Neonatología revela aún más la necesidad de espacios para el Maternológico de Cochabamba

El colapso en el Hospital Materno – Infantil de Cochabamba continúa siendo un problema de preocupación , no solo para los pacientes que buscan o requieren de atención, sino también del personal médico y demás trabajadores en salud.

El profesional indicó que debido al hacinamiento en estos espacios, la Gobernación logró un convenido con una clínica privada donde procedieron a trasladar a 10 recién nacidos, ayudando así a liberar un poco de espacio en el Maternológico.

Sin embargo, pese a que estos traslados sin duda son de gran ayuda, no son una solución real, sino algo temporal, pero el problema de colapso persiste.

“Si bien se ha ampliado un poco con el Hospital Univalle el convenio, el problema está en la Maternidad porque es de referencia nacional, departamental y los bebés todo el tiempo están hacinados, están con muy poco espacio entre las incubadoras y bueno necesitamos ese espacio”, declaró.

Asimismo, Pardo aclaró que si bien el Pediátrico trasladará algunas áreas al Hospital de Ticti Norte que le entregó de manera temporal la Alcaldía, esto ayudará a liberar espacios para la atención de ese nosocomio y no así para la Maternidad, por lo que ellos continuarán sufriendo por la falta de espacio.

“Ellos (el Pediátrico) utilizan el 65% del Maternológico y nosotros el resto, el 35%, y prácticamente pues hay hacinamiento no solamente en Neonatología, sino en todas las áreas, entonces vamos a hablar ahora con la Gobernación cuál es la idea, porque no solamente es el problema de Pediatría, también es del materno, y no se está considerando”, aseveró.