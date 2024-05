El conteo de votos estanca la elección de Directiva en la ALDT

Según el MAS, ya está electa la nueva Directiva y aseguran que solamente falta la posesión. Desde Unidos denuncian la vulneración al Reglamento, y dicen que sigue pendiente la elección

Mientras la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) asegura que ya se ha elegido a la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y que solo falta la posesión, desde Unidos señalan que hubo varias vulneraciones al Reglamento General del ente legislativo, y que aún está pendiente la elección. El conflicto se centró en el conteo de los votos. El escenario es incierto, y la pugna de poderes de las bancadas mayoritarias continúa.

La sesión para elegir a la nueva Directiva del ente legislativo se convocó para el viernes 24 de mayo. Al promediar las 16.30 se instaló la sala plena. Y como suele ser costumbre en cada elección, no faltaron las acusaciones y contraacusaciones entre bancadas mayoritarias, que aprovechando la fragmentación que existe en ambos bloques, buscan tomar el control de la Asamblea.

Sin embargo, la sesión no llegó a buen puerto, a casi cuatro horas de debate, el presidente del ente legislativo, Alan Barca, dijo: “Bueno, muchas gracias, no existen las condiciones necesarias, por lo tanto, vamos a suspender la sesión, muy buenas noches”. Y así, sin nada más, concluyó, dejando una serie de dudas, pero avizorando que el partido azul ya no es el bloque mayoritario de la institución, sino que aparentemente Unidos volvió a sumar mayoría.

Origen del conflicto

El origen del conflicto fue que sólo se permitió inscribir a una plancha de candidatos, la misma que está a la cabeza de Barca como presidente, Walter Aguilera, del MAS, como primer vicepresidente; Nicolás Montero, asambleísta guaraní, como segundo vicepresidente; Horacio Soruco, también disidente de Unidos, como secretario; además de Ilsen Camacho, del MAS, como vocal.

Suspensión Según el Reglamento de la ALDT, para suspender una sesión debe haber el respaldo de dos tercios

Unidos había pedido un cuarto intermedio para ponerse de acuerdo con la segunda plancha a presentar. Pero la solicitud no fue tomada en cuenta y Barca llamó a votación. Según el secretario, el asambleísta, Diego Fabio Gutiérrez Aguilera, hubo mayoría de votos, por lo que se dio por ganadora a la plancha que encabeza Barca.

Unidos asegura que algunos asambleístas levantaron la mano para solicitar la palabra y que eso fue considerado como si hubieran votado. Por lo que exigió el reconteo nominal de votos, y ahí se estancó el proceso.

Asambleístas como Marina Hoyos y Álvaro Ojeda, aseguraron que no votaron por la plancha de Barca, por lo que también exigían el reconteo de votos.

Repercusiones

Tras haber sido “suspendida” la sesión, la asambleísta del MAS y vicepresidenta de la ALDT, Juanita Miranda, manifestó que la Directiva ya estaba elegida, validando la plancha integrada por Barca, Aguilera, Montero, Soruco y Camacho, y que solamente restaba realizar la posesión.

“Están viendo, están haciendo problema y no están dejando hablar, faltan el respeto y sería bueno que lo muestren como prensa. (…) ustedes están viendo acusaciones que reciben dinero dicen, y eso no es dable dentro de una institución, para acusar hay que mostrar con pruebas, porque susceptibilidades tienen muchos, (…) y lo lamentable es que no están dando las condiciones para poder continuar”, dijo Miranda.

Por su parte, la asambleísta por Unidos, Laura Corrales, denunció que no se ha respetado el Reglamento de la ALDT, pasando por encima de los derechos políticos de los legisladores.

“En esta oportunidad se estaba teniendo la elección de la Directiva, han presentado una primera plancha, en el Reglamento dice claramente que cada bancada puede hacer llegar una plancha, ellos han presentado y nosotros estábamos presentando y resulta que en menos de un minuto nos dicen que no podemos presentar una plancha, que ya han votado para ello y no se puede presentar”, reclamó.

Corrales dijo que cuando se pidió comprobar los votos de la primera y única plancha que se presentó, la Directiva no dio curso a la solicitud de la comprobación del voto nominal, es decir, por lista, para saber quiénes no han votado.

En esa misma línea, detalló que otro de los hechos irregulares fue la “suspensión de la sesión”, ya que el presidente de la ALDT no tiene la facultad para hacerlo unilateralmente, sino que esto debe ser sometido a votación del pleno y ahí se debe dirimir.

Frente a las declaraciones de Miranda, quien ha advertido que solamente resta posesionar a la Directiva, Corrales señaló que la sesión de elección aún está pendiente.

Unidos asegura tener la mayoría

El asambleísta de Unidos, Mauricio Lea Plaza, aseguró que el bloque mayoritario ya no responde a intereses del MAS, sino que en la sesión realizada el pasado viernes, quedó en evidencia que ahora es otra la mayoría.

Asimismo, observó la supuesta Directiva que el MAS ha proclamado vencedora. Refirió que están vulnerando el Reglamento de la ALDT, ya que establece que debe estar conformada por todas las fuerzas políticas, y que en este caso, la plancha que presentó el partido azul, no tiene en su seno a Unidos ni a Comunidad de Todos.