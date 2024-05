El expresidente Quiroga asegura que el país está al borde de la debacle económica

Pide al presidente Arce que reconozca la crisis económica y con urgencia busque un plan de salvataje

eju.tv / Video DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exmandatario Jorge ‘Tuto’ Quiroga aseguró que el país se dirige a una debacle económica con consecuencias impredecibles y refutó la aseveración del presidente Luis Arce Catacora, quien reconoció en los pasados días que, si bien existen dificultades para conseguir dólares en el mercado interno, no existe una crisis en el país, sino un boicot especulativo.

“Al mismo tiempo que el presidente Arce, que parece vivir en la luna, dice que no hay crisis, las noticias dice que bajaron las remesas del exterior, a los camioneros les hacen giros y no hay dólares para pagarles, las farmacéuticas no tienen para comprar medicamentos; Asoban dice que se ha contraído la cartera de préstamos y ha subido la mora; el gas se lo farrearon, no hay dólares ni combustible; pero, el presidente dice que todo está bien», aseveró.

Quiroga criticó la actitud de Arce de culpar a la coyuntura externa por la crisis económica interna, porque hay una demanda de materia prima en el mundo, hecho que benefició al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) por más de una década y que la guerra entre Ucrania y Rusia hizo que haya un nuevo incremento de los productos que salen de Sudamérica; sin embargo, afirmó que ese partido ‘saqueó el gas y ahora lloramos porque tenemos balanza comercial energética negativa’.

“Lo que erogamos para importar lo que nos falta en diésel y gasolina es más que lo que percibimos por exportar los pequeños remanentes de gas. En Bolivia no somos autosuficientes de (combustibles) líquidos, advertí que Bolivia podía quedar enclaustrada en tema gas, pasamos de 64 pozos perforados en 1999 a cinco pozos en 2011 y ahora Arce avisa que con Evo cayó a 1 pozo. (…) Esta crisis se veía venir, se farrearon el gas, adiós 60 mil millones dólares «, enfatizó.

Foto: captura pantalla

Recordó que gracias a la bonanza del gas se incrementaron las reservas en dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB); pero, una vez que merman las reservas de ese energético porque ya no hubo exploración, Evo Morales y luego Luis Arce venden esas divisas y las reservas de oro, se endeuda al país, se emite moneda inorgánica, lo que hace un total de 120 mil millones de dólares ‘que fueron dilapidados’. Y la crisis actual es consecuencia de ese mal manejo.

El expresidente reiteró que, para hacer frente a la difícil situación que atraviesa el país, el gobierno debe reconocer que existe una crisis económica y aplicar medidas correctivas; sin embargo, las autoridades esconden los informes

“El 22 de marzo vino el Fondo Monetario Internacional; en su directorio los gobiernos de Asia, Europa, África, conocen la realidad con números y detalles de los informes actualizados macroeconómicos de Bolivia junto con una evaluación de la solidez del sistema financiero. Qué dijo el gobierno de Arce, no publiquen, tenemos un lugar en el directorio, pidieron que no se publique y esconda la información”, denunció.

Asimismo, dijo que cuando llegó Evo Morales al poder el país prácticamente no tenía deuda externa, porque se había eliminado tanto la deuda privada como la bilateral y se logró la condonación de la deuda multilateral que ascendía a 5 mil millones de dólares; asimismo, se inauguraron gasoductos para el mercado de Brasil y Argentina, se elevó los ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El MAS heredó 60 mil millones de dólares gracias a ello, ocho veces los ingresos fiscales de lo que se percibía antes, enfatizó.

“Pero, han matado al gas y si no tenemos resurrección gasífera, estamos a unos años que los millones de bolivianos que han hecho conexión domiciliaria si quieren seguir cocinando van a tener que pagar cinco veces más importando de Vaca Muerta (Argentina); lo mismo pasará con el taxista y el micrero que puso gas natural vehicular; las industrias van a tener que pagar cinco veces más, no hay viabilidad para la tan mentada industrialización si no hay energía disponible”, certificó.

Foto: captura pantalla

Por ello, pidió al gobierno que antes de pedir más créditos se arregle la crisis que hay en la balanza de pagos mediante un acuerdo con la comunidad internacional, es decir, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instancias crediticias; además, enfatizó que, mientras más pronto se haga ese ajuste se podrá iniciar un plan de salvataje a la brevedad posible, para poder paliar la crisis económica que afecta sobre todo a la población boliviana en su conjunto.