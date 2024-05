El Gobierno dice que “en Bolivia no existe crisis” y rechaza el mensaje de Cainco

En su mensaje por el Día del Trabajo, el presidente de Cainco dijo que no hay nada que celebrar y que la crisis del país de está desbordando por culpa de las malas políticas económicas.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, salió a rechazar las declaraciones vertidas por el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, quien en su mensaje del Día del Trabajo cuestionó que las “malas políticas económicas derivaron en una “crisis”.

“Pareciera que no vive en Bolivia porque no existe crisis. Si estuviésemos en crisis, como él señala, no tendríamos un crecimiento económico que hoy registramos. Tendríamos unas tasas de inflación muy altas como la que vive Argentina y no estaríamos generando empleo”, sostuvo el viceministro en entrevista con la red Erbol.

Antelo enfatizó que ya no se pueden seguir repitiendo fórmulas que no funcionan, con medidas económicas que han fracasado una y otra vez, por lo que demandó dejar de ‘tapar el sol con un dedo’, sino asumir acciones que no queden en meras señales.

En esta línea, el ejecutivo de Cainco expresó que este escenario se viene advirtiendo desde hace 10 años y no se hizo nada al respecto, sino que se oprime y exprime al sector formal mientras se crean nuevas empresas públicas deficitarias.

Mientras que el viceministro sacó a relucir los mismos indicadores económicos que son parte del discurso de otras autoridades como la tasa de crecimiento, de inflación y de empleo, mas no se refirió a otros indicadores como el de la informalidad o la balanza comercial negativa que viene siendo advertida por el sector privado.

“Al parecer no se encuentran con un análisis adecuado estos políticos en el país”, expresó el viceministro, al acotar que el Gobierno está trabajando para normalizar la disponibilidad de dólar advertida por Cainco y otras esferas del sector privado que requieren de las divisas para llevar adelante sus actividades.

En esta línea, expresó que desde el año 2021 se ha fortalecido la economía nacional con políticas económicas de fomento a la oferta y a la demanda, cuyos resultados reflejan crecimiento, proyectando un 3,71% para la gestión 2023. “Como Gobierno nacional, nos hemos sentado con el sector empresarial, no es como ellos señalan. Es más, Cainco se ha sentado con el presidente (Luis Arce), hemos hecho un acuerdo de 10 medidas que benefician principalmente al sector privado”, sentenció la autoridad, al desglosar los puntos de este pacto firmado en febrero.

