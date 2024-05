El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció que, en la reunión de la tarde de este viernes con los representantes del transporte pesado, el Gobierno hará conocer su propuesta de solución a las demandas de este sector.

El miércoles, la autoridad, junto a otros funcionarios de los ministerios de Economía y de Gobierno, además de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se reunió con parte de la directiva de los Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional (CBT). La cita fue declarada en cuarto intermedio para las 17.00 de este viernes.

Lea también: El transporte pesado rechaza invitación de Montaño, pide diálogo con el Presidente

“Nosotros vamos a reiniciar el cuarto intermedio que ha pedido la Cámara Boliviana de Transporte. Hemos encontrado una solución a la demanda, pero no los vamos a decir mediante las cámaras, para eso es la reunión, tienen que asistir si quiere ver la solución”, sostuvo Montaño.

Más temprano, el presidente de la CBT, Héctor Mercado, ratificó el bloqueo de carreteras en todo el país los días lunes 3 y martes 4 de junio. Además, insistió en la necesidad de un diálogo con el presidente Luis Arce para la atención de sus demandas.

Invitación

Mercado afirmó que Montaño no es un interlocutor válido para atender las demandas del sector, toda vez que, en su criterio, en varias reuniones no dio solución a las demandas de los transportistas. Además, que no recibió ninguna invitación oficial para la reunión de esta tarde.

Esas afirmaciones fueron rechazadas por el ministro de Obras Públicas, quien, además, reiteró que tras el anunció de las medidas de presión existe una intención de “golpe de Estado” y que este sector de los transportistas son parte de la nueva derecha.

“Muestro a la población que mi persona, con mi firma, puño y letra, le ha invitado al señor Héctor Mercado; es una mentira, una distracción que quiere realizar porque ya ha dicho que no va venir al diálogo”, sostuvo Montaño.

El sector del transporte pesado demanda al Gobierno la atención a la escasez de dólares, de combustibles, los problemas que tienen con la Aduana Nacional e Impuestos Nacionales, además de la abrogación del Decreto Supremo 5146.