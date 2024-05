El juez volvió a multar a Donald Trump y le advirtió que si vuelve a cometer desacato tendrá que considerar “una sanción de cárcel”

El magistrado Juan M. Merchán consideró que el ex presidente volvió a violar una orden de silencio que le prohibe criticar al jurado y los testigos del caso. El actual candidato republicano fue señalado con 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

El ex presidente Donald Trump y su abogado Todd Blanche asisten a una nueva jornada del juicio en la Corte Criminal de Manhattan, New York City (Win McNamee/Pool via REUTERS)

Fuente: Infobae

El juez que preside el juicio contra Donald Trump le impuso una multa de 1.000 dólares este lunes por violar una vez más su orden de silencio y advirtió severamente al expresidente que violaciones adicionales podrían resultar en pena de cárcel.

La multa marca la segunda vez desde que comenzó el juicio el mes pasado que Trump ha sido sancionado por violar la orden de silencio, que le prohíbe hacer comentarios incendiarios sobre los jurados, testigos y otras personas estrechamente relacionadas con el caso. La semana pasada recibió una multa de 9.000 dólares, 1.000 dólares por cada una de las nueve infracciones.

“Parece que las multas de 1.000 dólares no sirven como elemento disuasivo. Por lo tanto, en el futuro, este tribunal tendrá que considerar una sanción de cárcel”, dijo el juez Juan M. Merchán antes de que los jurados ingresaran a la sala del tribunal. Las declaraciones de Trump, añadió el juez, “amenazan con interferir con la justa administración de justicia y constituyen un ataque directo al Estado de derecho. No puedo permitir que eso continúe”.

La violación en este caso surge de una entrevista del 22 de abril con el canal de televisión Real America’s Voice en la que Trump criticó la velocidad con la que se eligió al jurado y afirmó que estaba repleto de demócratas.

“Ese jurado fue elegido muy rápido: 95% demócratas”, dijo Trump en ese momento. “El área es mayormente toda demócrata. Se piensa que es simplemente un área puramente demócrata. Es una situación muy injusta, que puedo decirles”.

Trump se inclinó hacia adelante en su asiento, mirando con furia al juez mientras dictaba el fallo. Cuando el juez terminó de hablar, Trump negó dos veces con la cabeza y se cruzó de brazos.

Sin embargo, aunque Merchan advirtió sobre la pena de cárcel en su advertencia más directa y directa, también dejó claras sus reservas sobre una medida que describió como un “último recurso”.

“Lo último que quiero hacer es meterte en la cárcel”, dijo Merchan. “Usted es el ex presidente de los Estados Unidos y posiblemente también el próximo presidente. Hay muchas razones por las que el encarcelamiento es verdaderamente un último recurso para mí. Dar ese paso sería perjudicial para estos procedimientos”.

El juez Juan Merchan, según los bocetos de la corte de Manhattan (REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo)

Nueva semana se testimonios

Mientras tanto, el testimonio se reanudó el lunes cuando los fiscales llamaron al estrado a Jeffrey McConney, excontralor de la Organización Trump.

Se retiró de la compañía el año pasado después de 36 años después de que se le concediera inmunidad para testificar en la acusación en el juicio por fraude fiscal penal de la Organización Trump en Nueva York, donde admitió haber violado la ley para ayudar a otros ejecutivos a evadir impuestos sobre los beneficios pagados por la empresa. La empresa fue condenada y está apelando.

El testimonio sigue a un relato dentro de la sala dado a los jurados el viernes sobre la reacción de Trump a una grabación políticamente dañina que surgió en las últimas semanas de la campaña de 2016.

Hope Hicks , exfuncionaria de la Casa Blanca y durante años una importante colaboradora, fue, con diferencia, la asociada más cercana a Trump que subió al estrado como testigo en el juicio de Manhattan.

Su testimonio fue diseñado para brindar a los jurados una visión privilegiada de un tramo caótico y crucial de la campaña, cuando se hizo pública una grabación de 2005 que mostraba a Trump hablando de someter sexualmente a mujeres y cuando él y sus aliados intentaron evitar la revelación de otras presuntas víctimas. historias potencialmente embarazosas.

Donald Trump camina durante una de sus llegadas al juzgado (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

Ese esfuerzo, dicen los fiscales, incluyó pagos para mantener su silencio a un actor porno y a una modelo de Playboy que dijeron haber tenido encuentros sexuales con Trump antes de que ingresara a la política.

“Tuve la sensatez de creer que esta iba a ser una historia masiva y que dominaría el ciclo de noticias durante los próximos días”, dijo Hicks sobre la grabación de “Access Hollywood”, revelada por primera vez en un informe de octubre de 2016 en Washington. Publicar historia. “Este fue un acontecimiento perjudicial”.

El juicio entró el lunes en su tercera semana de testimonios y los fiscales avanzaban hacia su testigo estrella, Michael Cohen , ex abogado y mediador personal de Trump que se declaró culpable de cargos federales relacionados con los pagos de dinero para mantener su silencio . Se espera que Cohen se someta a un interrogatorio contundente por parte de los abogados defensores que buscan socavar su credibilidad ante los jurados.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación con pagos realizados para sofocar historias potencialmente vergonzosas. Los fiscales dicen que la compañía de Trump, la Organización Trump, reembolsó a Cohen los pagos al actor porno Stormy Daniels y le dio a Cohen bonificaciones y pagos adicionales. Los fiscales alegan que esas transacciones se registraron falsamente en los registros de la empresa como gastos legales.

Trump se declaró inocente y negó haber tenido encuentros sexuales con cualquiera de las mujeres, así como cualquier irregularidad.

Hasta ahora, los miembros del jurado han escuchado a testigos, entre ellos un editor de una revista sensacionalista y amigo de Trump que compró los derechos de varias historias sórdidas sobre Trump para evitar que salieran a la luz, y un abogado de Los Ángeles que negoció acuerdos de pago de silencio en nombre de Daniels y de la modelo Playboy. Karen McDougal.

Los abogados de Trump han tratado de socavar la teoría de la fiscalía sobre el caso y la credibilidad de algunos testigos. Han planteado preguntas durante los interrogatorios sobre si Trump posiblemente fue objeto de extorsión, obligado a organizar pagos para suprimir historias dañinas y evitarle a su familia la vergüenza y el dolor. Los fiscales sostienen que los pagos tenían como objetivo preservar su viabilidad política mientras buscaba la presidencia.

El caso es uno de los cuatro procesamientos de Trump y posiblemente el único que llegará a juicio antes de las elecciones de noviembre. Otras acusaciones de delitos graves lo acusan de conspirar para subvertir las elecciones presidenciales de 2020 después de perder ante el demócrata Joe Biden y de acaparar ilegalmente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca.

Con información de AP