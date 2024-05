El MAS ‘arcista’ gana en la justicia y ahora el TSE debe supervisar su congreso

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Reunión del TSE en Trinidad. Foto: El Deber

El TSE pide al TCP una medida cautelar para ‘no consumar la vulneración de la independencia’ de poderes; Congreso del MAS arcista: Legisladores evistas rechazan disposición de la justicia y advierten que traerá «consecuencias»; y Desde vigencia de la Ley del 1503, el BCB adquirió 8,65 toneladas de oro fino y de ese volumen convirtió 6,43 en divisas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El TSE pide al TCP una medida cautelar para ‘no consumar la vulneración de la independencia’ de poderes

El Tribunal Supremo electoral (TSE) pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar “a fin de no consumar un hecho que vulnera la independencia” de los órganos del Estado, tras la orden judicial para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto. “Solicitamos (como medida cautelar) que el Tribunal Constitucional Plurinacional, (entre tanto) no revise la Resolución Constitucional 273 del 11 de diciembre de 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz se abstenga de emitir disposiciones que so protexto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en su decisión de tutela, tenga por objeto mutar pretensiones y ordenar al Órgano Electoral la supervisión de actos que no se adecuan a la normativa”.

– Congreso del MAS arcista: Legisladores evistas rechazan disposición de la justicia y advierten que traerá «consecuencias»

Luego que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruyó este jueves al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), un grupo de diputados evistas afirmó que no aceptarán dicha disposición, ya que sólo será reunión de políticos y que eso traerá «consecuencias». Anuncian esto será evaluado por toda la Dirección Nacional del instrumento político. “El MAS a la cabeza de Evo Morales y el Pacto de Unidad van a evaluar esta arbitrariedad y esta vulneración a los derechos políticos que asisten al MAS», advirtió la diputada Gladys Quispe.

– Montaño invita a Evo Morales al congreso de El Alto para hacer sus descargos y “salir por la puerta grande”

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, invitó nuevamente al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, al congreso del partido azul organizado por el ala arcista y que se desarrollará desde mañana hasta el domingo en el polideportivo “Héroes de Octubre”, para que pueda realizar sus informes, descargos y “salir por la puerta grande” de la dirigencia del instrumento político. “Incluso con cartas notariadas se le ha invitado al hermano Evo. Tiene la oportunidad de asistir al congreso y salir por la puerta grande”, dijo Montaño en rueda de prensa.

– Rodríguez Veltzé: Administradores de la ‘justicia constitucional’ perdieron el respeto por la ley

Luego de conocer que la Justicia instruyó al Órgano Electoral la supervisión del Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en la ciudad de El Alto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló este jueves que los administradores de “justicia constitucional” perdieron el respeto por la ley, el sentido común y el pueblo. “Otra ‘Sala’ vuelve a abusar de la interpretación y el control de la CPE contra los Órganos de Poder Público, esta vez contra el TSE en cínica parcialidad con el gobierno. Administradores de “justicia constitucional” en Bolivia perdieron el respeto por la ley, el sentido común y el pueblo, escribió Rodríguez Veltzé desde su cuenta de X.

– Por falta de acuerdo, Diputados no sesionan y frenan nuevamente la adhesión de Bolivia al Mercosur

Como ocurre desde hace cuatro meses, la falta de acuerdo sobre el orden del día en la Cámara de Diputados impidió que se instale la sesión y después de más de siete horas de infructuoso debate, la sesión fue suspendida y la Cancillería se quedó esperando la aprobación del proyecto de Ley que ratifica la adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur). “Se ha logrado la aprobación por las asambleas legislativas, por los congresos de todos los estados miembros del Mercosur y solamente resta el paso final que la Asamblea Legislativa apruebe este proyecto de ley”, reclamó el viceministro de Comercio Exterior, Huáscar Ajata.

– El «evismo» califica de «ilegal» nueva resolución del TSE y cree que se excede en sus competencias

La fracción “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa en la búsqueda de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalmente pueda aceptar la supervisión de su congreso y en ese sentido presentó este jueves un nuevo recurso. El nuevo recurso presentado por el equipo jurídico del «evismo» es de “complementación, aclaración y de enmienda” a la resolución del TSE que declaró improcedente un anterior recurso extraordinario de revisión presentado por dicho bloque del partido azul. Con ese recurso, el ala “evista” busca anular o dejar sin efecto la resolución del TSE que rechazaba su solicitud de supervisión al congreso en Villa Tunari, Cochabamba.

– Diputado arcista afirma que el “peor enemigo” de la justicia es el ministro Iván Lima y pide su destitución

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista, Froilán Mamani, afirmó este jueves que el “peor enemigo” de la justicia y de la Asamblea Legislativa es el ministro de Justicia, Iván Lima, por tener “atados de manos” al parlamento. En ese marco, le pide al presidente Luis Arce destituirlo del cargo y solicita a la población en general a que se pronuncie. “Lamentablemente la Asamblea Legislativa no podrá avanzar con el trabajo y tenemos que ser claros con el tema de los plazos, no alcanzamos, pero con todo el accionar que tiene el señor Lima (ministro de Justicia) ha hecho que este proceso preselectivo fracase.”, enfatizó el legislador.

Desde vigencia de la Ley del 1503, el BCB adquirió 8,65 toneladas de oro fino y de ese volumen convirtió 6,43 en divisas

Desde que está vigente la Ley 1503, de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, promulgado el 5 de mayo de 2023 hasta el 30 de abril de este año, el Banco Central de Bolivia (BCB) adquirió 8,65 toneladas de oro fino en el mercado interno y de ese volumen convirtió 6,43 toneladas de oro en divisas en los mercados financieros internacionales. Informó además que el nivel de las Reservas Internacionales en el primer cuatrimestre suma 1.796 millones de dólares. De enero a abril de este año, el BCB han convertido 6,43 toneladas de oro en divisas en los mercados internacionales.

– BCB reporta que la deuda de las empresas públicas alcanza a Bs 37.100 millones

El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, reportó este jueves que, a diciembre del 2023, la deuda de las empresas públicas alcanzó a Bs 37.100 millones; sin embargo, aseguró que ninguna tiene mora en los pagos. “La deuda de las empresas públicas a la fecha, a diciembre, – también están por si acaso en nuestras estadísticas publicadas –, suman 37.100 millones de bolivianos y hasta la fecha no tenemos ninguna demora, mora digamos, con ninguna de las empresas públicas; por lo cual, han ido cumpliendo con los créditos que se han autorizado por ley al BCB”, detalló Rojas.

– ONU otorga Premio a Libertad de Prensa a periodistas en Gaza

La UNESCO otorgó el jueves su Premio Mundial a la Libertad de Prensa a todas las personas de origen palestino que ejercen el periodismo en Gaza, diezmadas desde hace casi siete meses por la ofensiva israelí en el territorio, tras el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel. «En estos tiempos de oscuridad y desesperanza, queremos transmitir un firme mensaje de solidaridad y reconocimiento a los periodistas palestinos que están cubriendo esta crisis en circunstancias tan dramáticas», declaró el chileno Mauricio Weibel, presidente del Jurado Internacional de profesionales de los medios de comunicación.