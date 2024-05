El ordenador con IA más rápido del mundo, así es Aurora

Los superordenadores siempre han sido protagonistas de una carrera tecnológica sin fin, donde cada nuevo modelo busca superar a sus predecesores no solo en velocidad de procesamiento, sino también en capacidades específicas como la inteligencia artificial. Recientemente, el superordenador Aurora, desarrollado por Intel en colaboración con HPE y el Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía de EE. UU., ha marcado un hito importante.

Aurora ha sido una promesa de la tecnología desde su concepción, esperando no solo alcanzar, sino superar la barrera del exaflop, lo que significa que puede realizar más de un billón de cálculos por segundo. Recientemente, Aurora logró alcanzar 1.012 exaflops en pruebas, convirtiéndose en el superordenador más rápido del mundo en tareas de IA, aunque todavía no logra superar al líder actual, el Frontier de AMD (en computación general, no en IA).

Este superordenador está equipado con 21,248 procesadores Intel Xeon CPU Max y 63,744 aceleradores Intel Data Center GPU Max. Es impresionante, pero no todo el sistema ha sido completamente desplegado, ya que solo 9,234 nodos de un total de 10,624 estaban activos durante las últimas pruebas.

Uno de los aspectos más fascinantes de Aurora es su rendimiento en el benchmark HPL-MxP, donde logró registrar 10.6 exaflops de rendimiento de IA con solo el 89% del sistema en funcionamiento. Esta prueba utiliza una precisión mixta (FP32 y FP16), que es más relevante para aplicaciones de IA que la precisión doble (FP64) utilizada en las pruebas más tradicionales como Linpack.

Sin embargo, no todo ha sido un camino fácil para Aurora. El superordenador ha enfrentado varios problemas técnicos, desde fallos de refrigeración hasta errores operativos y de estabilidad de red, que han impedido su funcionamiento a pleno rendimiento.

La competencia continúa: Frontier sigue adelante

A pesar de los impresionantes logros de Aurora, aún no logra destronar a Frontier, el cual sigue siendo el superordenador más rápido del mundo con una capacidad de 1.206 exaflops. La diferencia de rendimiento entre ambos, aunque significativa, muestra que aún hay espacio para mejoras y optimización.

Los representantes de Argonne siguen optimistas, proyectando que Aurora podría superar a Frontier una vez que esté completamente operativo y optimizado. No obstante, la realidad es que aún falta para que esto suceda, y la comunidad tecnológica está expectante.

Cada mejora en estos superordenadores abre nuevas posibilidades para resolver problemas complejos a una velocidad antes impensable.