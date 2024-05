El TCP deja en suspenso la aplicación del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Foto: RRSS TCP

TCP admite acción de inconstitucionalidad contra DS 5143 y deja en suspenso la norma; Fiscalía dispuso congelar cuentas y anotar bienes del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari; y Educación instruye aplicar horario de invierno y protocolo de bioseguridad según corresponda a cada región del país. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TCP admite acción de inconstitucionalidad contra DS 5143 y deja en suspenso la norma

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 5143, y dejó en suspenso la aplicación de la norma, según el auto constitucional 0205/2024-CA. “Admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta, planteada por Juan José Jauregui Ururi, diputado titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad del decreto supremo 5341 (…)”, por considerarlo contrario a los artículos de la Constitución Política del Estado. El diputado de la facción arcista también pidió medidas cautelares para dejar en suspenso los efectos jurídicos de dicha norma.

– Fiscalía dispuso congelar cuentas y anotar bienes del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari

Una de las primeras medidas fue informar al juez Tercero de Instrucción Anticorrupción que se dispuso la anotación preventiva de los bienes y congelamiento de cuentas de cuatro personas, una de ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, porque ya estaba en curso una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. “Se emitió Resolución de Anotación Preventiva y de Congelamiento de cuentas a nivel nacional a la Autoridad de supervisión del sistema financiero ‘ASFI’ Nro. 01/2024 de fecha 17 de enero de 2024”, señala y describe los nombres de Raúl C.P., Rolando G.T.A., Zulema C.P. e Israel H.M.

– Evistas desahucian congreso de unidad; ven que Arce desconoce el encuentro del Pacto de Unidad de la semana pasada

En respuesta al pedido que hizo el presidente Luis Arce para que Evo Morales reflexione y se pueda convocar a un congreso de unidad del MAS, evistas desahuciaron esta posibilidad y, por el contrario, indicaron que con sus declaraciones el mandatario desconoció el congreso realizado en El Alto y al “supuesto” presidente electo del partido, Grover García. En una conferencia de prensa ofrecida ayer, Arce se refirió a la división que hay en el MAS. Pidió a Morales que reflexione para convocar a un congreso que una a ese frente político, en consenso con dirigentes de organizaciones sociales del Pacto de Unidad arcista.

– Colegio de Economistas advierte que las Reservas están por debajo de lo que requiere la economía

Después de que el presidente Luis Arce Catacora señalara que las Reservas Internacionales Netas (RIN) no estaban para guardarlas eternamente, desde el Colegio de Economistas de Bolivia advirtieron que el estado de estas está por debajo de lo que requiere una economía con buena salud. “Las RIN están en niveles inferiores de lo que se necesita la economía y esto implica que no se pueda atender de manera oportuna con la moneda extranjera para poder hacer importaciones ya sea de insumos o de productos”, manifestó el presidente del ente colegiado, Jorge Akamine.

– Fiscalía emite cinco nuevas órdenes de aprehensión por el caso piscinas de evaporación de YLB

El Ministerio Público emitió cinco nuevas órdenes de aprehensión contra igual número de personas, en el marco de las investigaciones por las irregularidades en la construcción de piscinas para la planta de carbonato de litio, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave. “Tenemos cinco mandamientos (de aprehensión) más por ejecutar”, precisó en la relación al avance de la investigación que hasta el momento cauteló a cinco involucrados, entre ellos un exministro. El jueves, personal del Ministerio Público y de la Policía realizó varios allanamientos de domicilios en la ciudad de Santa Cruz, pero sin resultados porque las viviendas estaban “totalmente vacías”.

– ASFI: Entidades Financieras que cuentan con transacciones de banca por internet, brindan servicio normalmente

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), informó que las plataformas de las entidades financieras del país que cuentan con servicio de transacciones a través de Banca por Internet, se encuentran operando normalmente. En relación con la aplicación de límites a las transacciones electrónicas, entre ellas la Banca por Internet o Banca Móvil, se debe indicar que esto se relaciona fundamentalmente con una medida de seguridad que aplican las entidades financieras para mitigar el riesgo de que se genere una afectación negativa en las cuentas de los clientes, en caso de que se produzcan débitos no autorizados.

– Choferes exigen a las alcaldías que presenten sus estudios del costo de pasajes

Tras el anuncio de incremento de los pasajes lanzado por los choferes en su ampliado nacional, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, exigió que las alcaldías cumplan la Ley General del Transporte y presenten sus estudios de costos. “Muchas alcaldías no han presentado, no se han dado a la molestia ni si quiera de preparar sus estudios técnicos y cómo quieren poner en práctica la Ley 165 (del Transporte) si no están cumpliendo. Ellos tienen que presentar sus estudios matemáticos económicos”, señaló Gómez.

– Educación instruye aplicar horario de invierno y protocolo de bioseguridad según corresponda a cada región del país

El Ministerio de Educación, a través de los Viceministerios de Educación Regular y Educación Alternativa y Especial, instruyó a las Direcciones Departamentales de Educación de todo el país, “establecer la aplicación del horario de invierno según corresponda, siendo el ingreso 30 minutos después de la hora prevista para el turno de la mañana y 30 minutos antes de la hora prevista para la salida en el turno de la tarde”. Según Véliz, el horario ya se comenzará a aplicar en algunos departamentos y recomendó a los padres de familia estar atentos a las determinaciones que se emitan.

– Reglamento del incremento salarial ratifica pago del retroactivo hasta el 31 de mayo

El reglamento del incremento salarial 2024 ratifica que el retroactivo debe ser pagado hasta el 31 de mayo y los empleadores deben entregar sus planillas que lo certifiquen hasta el 30 de junio. La ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, informó que la disposición se encuentra contemplada en el reglamento respectivo que fue aprobado por resolución 521/2024 del 09 de mayo de 2024. Los empleadores pueden acudir y fijarse las fechas de presentación de los documentos hasta el 30 de junio, que certifiquen el pago del salario con el incremento retroactivo a enero, indicó Navia.

– Narco jefe policial fue escolta de Evo y en 2019 fue absuelto en un caso de narcotráfico

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló esta jornada que el teniente coronel Marcelo Rodrigo Ramírez, acusado de transportar 23,6 kilogramos de cocaína, fue escolta del expresidente Evo Morales y tenía un antecedente de narcotráfico en el que fue absuelto. “El teniente Ramírez, en esa época tenía unos grados inferiores, prestaba funciones como parte del equipo de seguridad del expresidente Evo Morales; una vez concluye estas funciones, es trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, informó Del Castillo.

– En lo que va del año, 30 mujeres y 18 niños fueron asesinados

En lo que va del año, 30 mujeres y 18 niños perdieron la vida, víctimas de feminicidio e infanticidio, respectivamente, según un informe de la Fiscalía. “Lastimosamente, vemos con mucha preocupación el incremento de los casos de feminicidio en el país y el grado de violencia extrema que se da en estos hechos.”, informó en conferencia de prensa el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Ante esa situación, el Ministerio Público llama a las instituciones llamadas por ley a activar mecanismos de prevención contra la violencia, de forma especial en el sector más vulnerable, como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres.