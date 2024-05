El transporte pesado amenaza con un bloqueo indefinido y cierre de fronteras

La dirigencia se reunirá con las autoridades de la Aduana de Oruro, pero recordó que existen otros reclamos que deben ser atendidos por las autoridades nacionales

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la Cámara de Transporte Internacional de Oruro, Jorge Gutiérrez, anunció que en las próximas horas ese sector analizará la posibilidad de llevar adelante un bloqueo indefinido de caminos con cierre de fronteras en todo el territorio nacional si sus demandas no son atendidas por el gobierno, entre ellas, la solución de la escasez de dólares y combustible, así como el freno al ‘abuso’ de la Aduana y el Servicio Nacional de Impuestos,

El bloqueo en la carreta Oruro – La Paz ingresó en cuarto intermedio, según el dirigente, porque la gerente de la Aduana regional de Oruro se comprometió a remover al personal de esa institución que presuntamente cometió abusos contra los conductores del transporte pesado; sin embargo, recordó que existen otras demandas que aquejan a este sector que deben ser atendidas por el gobierno.

“Nosotros en breve, después de este cuarto intermedio, vamos a tener una reunión con todos los movilizados para determinar si esto continúa, hay ambiente de que lo vamos a convertir en indefinido con cierre de fronteras, pero va a depender de esta reunión que vamos a tener con la Aduana y, a partir de eso, retomar las movilizaciones en los lugares que corresponde”, participó.

Gutiérrez informó que en la reunión con las autoridades regionales de la Aduana de Oruro dialogarán sobre las multas impuestas al sector por supuestas contravenciones a las Resoluciones de Directorio (RD) y las actuaciones de servidores públicos que ponen trabas al sector; posteriormente, pedirán una reunión con la presidenta interina de la institución, Karina Serrudo, para analizar la abrogación de otras normativas sectoriales que afectan al transporte.

Foto: captura pantalla

Asimismo, refutó las declaraciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, quien aseguró que existe la cantidad suficiente de combustible para abastecer el mercado interno; más bien, dijo que es recurrente la formación de largas filas en los surtidores para abastecerse de diésel o estaciones de servicio que no atienden por la falta de los carburantes.

“La verdad no entiendo quiénes nos gobiernan, si nos damos una vuelta por los surtidores todos están con conos, tenemos que hacer filas todo un día y una noche exponiéndonos a los delincuentes que nos roban nuestros accesorios, no entiendo cómo nos pueden gobernar con semejante mentira, en los surtidores de Oruro no hay diésel, es lamentable que los personeros de la ANH informen de esa manera”, acotó.

En ese sentido, reiteró que si no se atienden las preocupaciones del transporte pesado internacional del país, la protesta será masificada porque el sector agotó todas las instancias para ser escuchados por las autoridades correspondientes y recordó que, pese a las condiciones adversas, apuesta por el desarrollo, paga impuestos y genera ingresos para el país.