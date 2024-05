En el Día del Trabajador, Arce dice que enfrenta una ‘guerra híbrida’ y acusa al bloque de Evo de ejecutar un plan de desestabilización

Ivan Alejandro Paredes.

Fuente: El Deber

“Lamentablemente a esas acciones de la derecha tradicional, se ha sumado la nueva derecha, que quiere desestabilizarnos, generar movilizaciones para cumplir ambiciones de una sola persona, no del todo el pueblo, quiere boicotear la economía del pueblo, quiere pisotear a las verdaderas organizaciones y sus dirigentes para satisfacer su sed de poder. Vivimos al interior de una guerra híbrida que cumple con cada una de sus fases, al igual que antes del golpe de 2019. Algunos hermanos se vuelven funcionales a la estrategia de la derecha al sabotear la economía y al bloquear desde la Asamblea Legislativa, que hiere al bolsillo de la patria boliviana”, resaltó Arce.

Ante ese problema, el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió a los seguidores del líder cocalero realizar sus protestas en otros espacios y que no afecten el desarrollo de la celebración por el Día del Trabajador. “No permitiremos que afecten este acto”, dijo el dirigente.

Arce pidió unidad a los sectores sociales que lo acompañan para poder vencer la batalla política que mantiene con el bloque radical del MAS. “Esto, en un 1 de mayo, no puede pasar, no debemos permitir. Bolivia tiene definido su futuro y es construir una patria industrializada con soberanía económica para consolidar la soberanía política. Esa es la senda que estamos caminando junto a ustedes”, dijo.

El dirigente del Magisterio Nacional José Luis Álvarez cuestionó que el Gobierno, y también la gestión de Evo Morales, haya “derrumbado” la economía de país. El profesor criticó el discurso de Luis Arce y dijo que no hizo anuncios a favor de la clase trabajadora.

“¿Qué podemos festejar? Que no hay plata, que gastaron nuestro dinero, que despilfarraron nuestros recursos. No podemos festejar el fracaso de este Gobierno y también del falso de Evo Morales. Estos personajes están llevando a nuestro país al fracaso. Uno admite que no hay plata por su ineficiencia y el otro muestra su angurria de poder para querer regresar a robar plata”, criticó Álvarez.