En la acción, arcistas advierten que el decreto 5143 de Derechos Reales es inconstitucional

El TCP decidió suspender la aplicación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, en tanto se resuelva la acción interpuesta por el diputado del bloque arcista Juan José Jauregui.

Los legisladores del bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) parten del criterio que el Decreto Supremo 5143 es inconstitucional porque transgrede la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del Órgano Judicial, porque trata de reglamentar una ley anterior a la norma suprema de 2009 que debe ser ajustada a través de una ley, no un decreto.

“Añade que la normativa cuestionada fue emitida sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos respecto al sistema competencial determinado en el artículo 298.II.18 de la CPE, y sin contemplar los requisitos para su validez formal; toda vez que la disposición constitucional determina Los criterios formales de producción normativa respecto al registro del sistema de DD.RR., entendiéndose que el nivel central del Estado, a través del Órgano Ejecutivo, debe reglamentar el referido sistema bajo el orden constitucional vigente, es decir, que debe existir previamente una ley especial en el marco del artículo 298 de la Constitución”, señala el documento al que accedió la ANF.

El viernes, el TCP emitió el auto constitucional 0205/2024 donde decidió suspender la aplicación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, en tanto se resuelva la acción abstracta de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado del bloque arcista Juan José Jauregui.

En los argumentos jurídicos empleados por el legislador, se alega que el Registro de Derechos Reales, está sujeta a normas anteriores hasta que se establezca su situación jurídica mediante una ley misma que se encuentra vigente en la disposición transitoria séptima de la Ley 025 del Órgano Judicial, así como la Ley de Inscripción de Derechos Reales del 15 de noviembre de 1887 y el Decreto Supremo 27957 del 24 de diciembre de 2004.

“Empero, con la promulgación del Decreto Supremo 5143 se abroga el indicado decreto supremo reglamentando la citada Ley de Inscripción de Derechos Reales contraviniendo el artículo 298 de la Constitución Política del Estado y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Órgano Judicial advirtiendo una falta de desarrollo legislativo en la competencia exclusiva del sistema de derechos reales existiendo una inadecuada reglamentación sobre normas anteriores a la vigencia de la ley fundamental y que ya no forman parte del orden constitucional y que sin duda denota la falta de constitucionalidad respecto al sistema jurídico vigente”, señala parte de los argumentos que se encuentran en el auto constitucional del TCP.

Al respecto, Jauregui explicó que la observación que ellos realizaron es en la forma que se aprobó el Decreto Supremo 5143 porque vulnera el procedimiento vigente, tomando en cuenta que la Ley de Inscripción de Derechos Reales es anterior a la Constitución que se promulgó en 2009.

“La Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887 no puede ser reglamentada bajo el orden constitucional vigente, pues su regulación se circunscribía a un orden constitucional diferente, por ende, es lógico y coherente que guarde concordancia con la constitución, pero no es lógico que el Decreto Supremo 5143 no se ajusta al orden constitucional, es decir al artículo 298 de la Constitución”, afirmó.

Tres problemas

En ese sentido, el documento señala que se incurrió en el incumplimiento de las disposiciones constitucionales que fueron clasificados en tres factores: el primero, reglamentar una ley que esta vigente temporalmente en la Ley del Órgano Judicial se debe realizar a través de una norma de ese nivel que sea aprobada por la Asamblea Legislativa.

“El referido decreto supremo no reglamenta una ley especial del Sistema de Derechos Reales que se encuentra acorde al ordenamiento jurídico constitucional vigente, pues la disposición Transitoria Séptima de la Ley del Órgano Judicial solo regula de forma temporal. En ese sentido, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional emitir una ley especial y el Órgano Ejecutivo en reglamentarla en el marco de lo establecido por el artículo 298 de la constitución”, señala.

El segundo punto es que, al ser una norma de vigencia temporal inscrita en una disposición transitoria, es vaga al momento de referirse a normas anteriores lo que genera una opacidad interpretativa para determinar la norma aplicable para el registro de derechos reales.

“Al tratarse de una norma transitoria, tiene la vocación o tendencia de ser desplazada por la norma especial, no siendo coherente reglamentar normas preconstitucionales cuya validez es transitoria. Aclarando que la referida disposición es vaga al referirse a ‘normas anteriores’ lo que genera una zona de penumbra interpretativa al momento de determinar la norma aplicable para el registro de derechos reales, no siendo pertinente reglamentar disposiciones que corresponden a otro orden constitucional”, explica.

Finalmente, se consideró que la norma de 1887 no establece la facultad de reglamentar la creación de nuevas entidades del Estado, tal como se pretendió hacer en el Decreto Supremo 5143 con la Instancia Nacional del Registro de Derechos Reales, Recordó que esa norma solo establece el manejo de libros y otros elementos de registro.

