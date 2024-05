Encuesta de Unicef: 85% cree que la higiene menstrual es un tema que también debe ser abordado por hombres

Foto: Unicef

Fuente: ABI

La encuesta de U-Report, una herramienta innovadora de Unicef, realizada en el país sobre Higiene Menstrual reveló que el 85% de los consultados cree que la menstruación no solo es un tema de mujeres, sino también de hombres.

Este 28 de mayo es el Día de la Higiene Menstrual y en Unicef se impulsa este tema como un asunto de derechos humanos que tiene que ver con la igualdad de género, derecho al agua y saneamiento, a la salud, a la educación y a la participación.

U-Report realizó una nueva consulta, esta vez sobre la higiene menstrual en Bolivia. La respondieron 1.773 personas en 166 municipios de los nueve departamentos del país. Se realizó entre el 11 de noviembre y 8 de diciembre de 2023, y el objetivo fue obtener información sobre lo que piensan, sienten y hacen las y los adolescentes respecto a la higiene menstrual, y cuáles son las barreras y facilitadores para realizar una estrategia de sensibilización sobre el tema.

De las 1.773 personas consultadas, 68% fueron mujeres y 29,5% varones. El resto no registró su género. El rango de edad con mayor participación está entre los 15 y 19 años, que representa 36,6% de los consultados. Le sigue el rango entre 20 y 24 años, que es 31,7%. La región que más participó es La Paz, con 25,7%. Le sigue Cochabamba con 15% y Santa Cruz con 14,5% consultados. La consulta llegó a todos los departamentos del país.

En el marco de los resultados de la consulta, 65% de las mujeres consultadas respondió que los baños de sus escuelas no son cómodos ni limpios y que no siempre están abiertos. 57% pide que en esos baños haya mejor limpieza, incluyendo mejor manejo de la basura. 56,9% opina que en los servicios higiénicos haya implementos de limpieza, como jabón, papel y otros. 23% respondió que los baños de su escuela no están en funcionamiento y piden una reparación.

Además, 55% de las consultadas dice que en sus escuelas o colegios no tienen clases, talleres o charlas específicas sobre los cambios que trae la pubertad. Mientras que 65,5% responde que la información sobre pubertad e higiene menstrual que reciben en sus unidades educativas es muy escasa. 11,4% dice que este tema no se aborda en sus escuelas.

El 46,8% de las consultadas abordó este tema con su mamá, 10,2% con su papá, 6,2% con una hermana, 1,6% con una abuela, 2,7% con una tía y 5% con otro familiar. Sin embargo, 25,4% de las adolescentes no habla sobre la higiene menstrual con nadie de su familia. Además, 33,5% dice sentirse cómoda hablando sobre esta temática con sus familiares o amigas, 21,1% dice que es algo incómodo hablar sobre menstruación con la familia o amistades, 17% dice que se siente más cómoda hablando del tema solo con amigas, 16,1% abordando la situación solo con la familia y un 12,4% dice que no habla con nadie sobre esta temática.

En la consulta también se conoció que 85% de los consultados cree que este tema no es solo un asunto de las mujeres. 88,3% de las consultadas dice que los varones también están implicados en la temática de la higiene menstrual. Igual respuesta emitió 78,2% de los varones consultados.

En este caso, otra consulta que se hizo es qué se debería hacer para que niñas, adolescentes y jóvenes mujeres puedan sentirse mejor sobre su salud menstrual. Un 38,7% dice que se debería recibir más información sobre los cuidados necesarios, 18,1% que las unidades educativas cuenten con insumos higiénicos, 15,2% que los papás puedan hablar del tema sin vergüenza, 12,2% que los compañeros no se hagan la burla, 7,4% que los miembros de la comunidad no ven mal la menstruación, 3,3% que los profesores no tratan mal o miren feo a las mujeres que pasan por este proceso biológico y 3,5% no emitió opinión alguna.

Además, 66% de las consultadas dijo que no recibió servicios y cuidados de salud en el último año y 36,4% pide que la información sobre pubertad e higiene menstrual sea emitida en sus aulas por parte de los profesores. 47,7% de las consultadas respondió que el personal de salud no siempre está capacitado para orientar a niñas, adolescentes y jóvenes mujeres sobre el proceso de la menstruación.

47,7% no faltó a clases a causa de la menstruación, pero sí 45,2% dejó de ir a la escuela porque sintió dolor y molestias cuando atravesó este proceso biológico. 31,4% dice que sintió miedo cuando fue su primera menstruación, 16,3% sintió vergüenza, 15,6% nada especial, 12,6% preocupación, 6,7% incertidumbre, 4,7% indiferencia, 3,1% alegría y 2,2% tristeza.

57,7% de las consultadas dijo que en su última menstruación recibió toallas higiénicas por parte de su familia. Al final, se consultó a hombre sobre esta temática. 41,7% de ellos dijo que ayudarían y mostrarían su apoyo a sus compañeras en el momento de la menstruación y 55,6% dijo que ayudaría sin ningún tipo de problemas si es que su amiga le pide ayuda en esos momentos.

U-Report es una herramienta innovadora de Unicef que está diseñada para conocer la opinión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en temas de su interés con el propósito de fortalecer el desarrollo comunitario, la participación ciudadana y el cambio positivo en conocimientos, actitudes y comportamientos.

Unicef aclaró que, al tratarse de una consulta sin investigación científica realizado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los datos no son representativos ni aleatorios, tienen limitado valor estadístico a nivel de país o grupo meta agregado; sin embargo, tienen un alto valor referencial.

“El objetivo de las consultas es conocer las percepciones de adolescentes y jóvenes sobre estereotipos, actores clave y barreras relacionadas a género, para promover acciones en el marco de una estrategia comunicacional y de cambio social y de comportamiento inter agencial en el Sistema de Naciones Unidas”, señaló ese organismo internacional, en una nota de prensa.