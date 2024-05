Envían al Intraid a exminero por tenencia de explosivos

Se trata de un sujeto que trabajaba en las minas de Potosí y que llegó hace años a radicar a Tarija. En su poder tenía material que le quedó de su oficio

Un exminero fue enviado el viernes al Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental (Intraid), en calidad de aprehendido, luego de que protagonizara una situación de violencia doméstica y que su familia denunciara que tenía en su poder material explosivo, además de que previamente el sujeto tuvo episodios de agresiones y problemas de salud mental.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Ivar Ortiz, indicó que fueron los vecinos del barrio El Jardín quienes el jueves por la noche denunciaron que presumían que un hombre en estado de ebriedad, identificado como Ramón J., estaba agrediendo a su esposa e hijos, además de que tendría este material altamente peligroso.

Acudió inmediatamente la Unidad de Explosivos, dependiente de Bomberos, para actuar según el protocolo en ese tipo de casos.

Ortiz aclaró que al momento de la intervención, los oficiales comprobaron que el sospechoso no estaba manipulando los explosivos, sino que su familia sentía temor.

“El señor es un exminero que se trasladó a Tarija para radicar aquí. Ya no estaba ejerciendo el oficio y seguramente de su trabajo en las minas de Potosí le quedaron estos explosivos. (…) En el momento no es que estaba armado, pero los tenía guardados en una bolsa y esa no es la forma de guardar. Es un material que no se puede tener en una casa y hay una ley que regula su tenencia”, señaló.

El caso también pasó a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Los funcionarios entrevistaron a la esposa e hijos, quienes relataron que el sospechoso tenía un diagnóstico previo de problemas de salud mental y que ya estuvo internado.

Por esa razón el Ministerio Público ordenó que sea nuevamente ingresado al Intraid en calidad de aprehendido para que lo evalúe personal especializado.

En conferencia de prensa el personal de Bomberos explicó que lo que encontraron fue: un accesorio de voladura, un cilindro, detonador con dos explosivos, un tubo de choque y otros insumos que se emplean para controlar los intervalos entre detonaciones. Pero estos insumos no estaban conectados ni tenían un iniciador para que se pueda detonar.