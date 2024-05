“Es una señal de iliquidez en la Alcaldía”, dice urbanista sobre paro de trabajadores de aseo y deuda a constructoras

Fuente: Unitel

Desde las 00:00 de este lunes, los trabajadores de aseo urbano ingresaron en un paro de 72 horas, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, para exigir a la empresa Piraí el pago de sueldos adeudados, regulación de horarios y mejores condiciones laborales.

Para el analista urbano Rolando Schrupp, se observa un problema de fondo que tiene que ver con la gestión administrativa. Señaló que se entiende que la cadena de pago coloca la cancelación del usuario a través de la factura de luz en donde está estipulado el pago del servicio de aseo a la Alcaldía que paga a la empresa y a su vez, esta a sus trabajadores.

“Entonces, si los trabajadores no están recibiendo el pago, hay dos opciones, o la empresa no les está pagando o no se le está pagando a la empresa, porque nosotros estamos pagando la tasa de aseo urbano todos los meses. Por lo que yo entiendo, no ha sido suspendido el cobro en la factura”, expuso en entrevista con La Revista de UNITEL.

Este es un conflicto que pone sobre la mesa un “problema de fondo muy preocupante, que es la gestión administrativa de la Alcaldía”, porque “no solamente encontramos falta de pago en este caso, que es una partida especial, que si la están usando para otra cosa tiene consecuencias por una malversación de fondo, sino que se repite con las constructoras, con los mismos trabajadores municipales, entonces ya es un tema que da una señal de una iliquidez en la Alcaldía”.

“Si está ilíquida la Alcaldía, quiere decir que está quebrada o que está en vías de quebrarse. Entonces eso es lo que debería preocuparnos a todos, no solamente el problema, sino la causa y la raíz estructural del problema”, apuntó.

Por su parte, Bernardo Montenegro, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía cruceña, señaló en días pasados que se hicieron grandes esfuerzos por llevar una mesa de diálogo entre las partes involucradas, pero que sin embargo, “por solo uno de los puntos, de los 30 que se analizó, se ha roto el diálogo, se perjudicó a los trabajadores de la institución”.

Señaló que si las movilizaciones dejan un efecto directo en el servicio se demandará a quienes resultaren responsables del perjuicio que se le genere a la población.