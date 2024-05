‘Esta no es una responsabilidad de Gobierno’, dice el viceministro Silva tras dejarse sin efecto las judiciales

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, descartó este miércoles que el Gobierno haya tenido responsabilidad en la determinación judicial de Pando que dejó sin efecto las elecciones judiciales.

“Esta no es una responsabilidad de Gobierno o del ministro Iván Lima, como señalan algunos opositores, porque nosotros no estamos, pues, detrás de cada postulante, que son más de 400, para decirles que tienen que hacer y que no tienen que hacer”, afirmó.

En su criterio, dijo que es la misma Asamblea Legislativa Plurinacional la que tiene responsabilidad en lo ocurrido con los diferentes recursos que presentaron los postulantes inhabilitados al verse vulnerados sus derechos.

“Cuando ellos (los postulantes inhabilitados) sienten que han sido vulnerados sus derechos, lógico, pues, que van a presentar amparos constitucionales o acción de inconstitucionalidad o acción popular”, dijo.

La Sala Constitucional Primera de Pando determinó el martes dejar sin efecto las elecciones judiciales y dispuso que se deba realizar un nuevo proceso de preselección tras haberse advertido vulneración en el derecho a la igualdad tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas originarios.

Silva aseguró que los legisladores, por Constitución, por mandato de la ley y de su propio reglamento, tenían conocimiento que debían convocar a las elecciones judiciales, pero lo hicieron a “destiempo”, después de haberse priorizado los problemas internos y de sus propios intereses. //agc

Fuente: erbol.com.bo